Поморье на 68-м месте по перспективам трудоустройства

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представляют Рейтинг регионов страны по перспективности трудоустройства в 3 квартале 2024 года. На первом месте впервые оказалась Амурская область, потеснившая Республику Татарстан, фаворита 1 и 2 кварталов. Архангельская область заняла 68 место, обогнав сразу несколько регионов СЗФО.

Лидером Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в 3 квартале 2024 года стала Амурская область, набравшая 77,95 балла. Кварталом ранее регион занимал второе место в рейтинге с показателем в 76,45 балла. На одну активную вакансию в Амурской области приходится 2,8 резюме, этот показатель за последние три месяца чуть снизился (было 3,1). Медиана предлагаемой зарплаты составляет 92 600 руб. (+8 300 руб. ко 2 кварталу), при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения – 19 427 руб. Среди соискателей региона 75,2% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду (ранее – 73,2%) и только 1,5%, наоборот, хотели бы уехать из Амурской области (ранее – 1,4%).

Москва оказалась на 62 месте (69,62 балла), за три месяца столица потеряла одну позицию. Отметим, что в Москве наблюдается более высокая, чем по стране в целом, конкуренция за рабочие места (4,4 резюме на вакансию против 3,2 в целом по РФ), а также низкое соотношение медианной заработной платы к прожиточному минимуму (92 200 руб. к 25 879 руб.).

В свою очередь, Архангельская область по перспективности трудоустройства этим летом заняла 68 место, улучшив свои позиции за квартал сразу на два пункта (во втором квартале регион был на 70 месте). Отметим, что в Архангельской области наблюдается аналогичная общей по стране в целом конкуренция за рабочие места (3,2 резюме на вакансию), а также низкое соотношение средней предлагаемой зарплаты к прожиточному минимуму (59 700 руб. к 19 538 руб.). При этом за последние три месяца средняя предлагаемая зарплата в регионе выросла на 2 300 руб.

Значительнее же всего улучшила свое положение в рейтинге Республика Бурятия, которая поднялась с 39 на 9 место. За квартал итоговый балл региона вырос на 2,57 пункта (с 71,79 до 74,36). Наиболее существенные изменения коснулись уровня предлагаемой зарплаты: медиана выросла на 9 200 руб. (с 68 400 руб. до 77 600 руб.). При этом снизилась доля тех соискателей, которые хотели бы уехать из региона (с 1,7% до 1,3%) и выросла доля тех, кто точно к переезду не готов (с 76,0% до 80,3%).

«Проблема нехватки людей давно вышла за рамки одной конкретной компании и стала общегосударственной задачей. Более того, субъекты федерации конкурируют друг с другом за трудовые ресурсы. Важнейшую роль здесь играет синергия регионов и предприятий, комплексный подход к бренду территории и бренду каждого конкретного работодателя. Сегодня общий имидж регионов редко совпадает с теми перспективами, которые открывает для соискателей локальный рынок труда. Например, Москва, которая традиционно является местом притяжения человеческого капитала, может оказаться далеко не лучшим городом для трудоустройства – конкуренция за рабочие места в столице одна из самых жестких в стране, а привлекательность заработных плат теряется на фоне высокой стоимости жизни. Не случайно столица не вошла даже в топ-15 регионов РФ по перспективности трудоустройства. В то же время Амурская область, которая заняла первое место в рейтинге, может предложить соискателю не только большое разнообразие рабочих мест с низкой конкуренцией, но и достойный уровень оплаты труда при низкой (относительно Москвы) стоимости жизни», – комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.