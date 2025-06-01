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"АрхЛесЭкспорт" готов принять на работу подростков с уголовным прошлым

Руководство воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) расширяет возможности трудоустройства подростков. 

Начальник АВК Сергей Богатко провёл рабочую встречу с директором ООО «АрхЛесЭкспорт» Дмитрием Поташевым. В ходе общения на территории предприятия обсуждалась возможность привлечения воспитанников учреждения к работе по сортировке деревянной экопосуды по категориям. Компания производит одноразовые столовые приборы из берёзового шпона - вилки, ложки, ножи, размешиватели. Это отличный аналог пластику, который наносит огромный вред экологии.

Накануне Дмитрий Александрович посетил Архангельскую ВК. В рамках экскурсии у него была возможность увидеть, где планируется работа по сортировке и пообщаться с подростками, которые отбывают наказание в подразделении. В рамках взаимодействия продукцию будут доставлять в колонию, где воспитанники станут выполнять необходимые работы. Производство экопосуды полностью автоматизировано, но нужен и ручной труд – ребята будут фасовать готовую продукцию и исключать брак. Это даст возможность трудоустроить до 15 подростков.

- Привлечение воспитанников к труду – это привитие им навыков, которые помогут после освобождения быстрее адаптироваться к жизни. Ребята получают у нас различные профессии, а возможность попробовать себя дополнительно в работе – это отличный шанс для их будущего, - прокомментировал начальник ФКУ  АВК УФСИН России по Архангельской области Сергей Богатко.

Отметим, что предприятие «Архлесэкспорт» находится на территории Приморского округа и является резидентом Арктической зоны РФ. 

 

17 июль 10:08 | : Экономика

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