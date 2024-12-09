Как сидится-можется? Архангельскую подростковую колонию посетили детские омбудсмены

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) побывали уполномоченные по правам ребенка из регионов Северо-Западного федерального округа.

Посещение АВК детскими омбудсменами – это уже ежегодная традиция. В этот раз в состав делегации вошли уполномоченные из Республик Коми и Карелия, Калининградской, Вологодской, Псковской, Архангельской областей и Ненецкого автономного округа. Цель визита – пообщаться с воспитанниками из своих регионов и оценить условия их содержания. На режимной территории гостей сопровождали начальник колонии Сергей Богатко, помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Андрей Чарошников и начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными регионального УФСИН Сергей Меньшин.

Сначала руководитель учреждения Сергей Богатко провел экскурсию по колонии. Гости зашли в храм Анастасии Узорешительности, музейную комнату, после чего побывали в комнатах, где проживают подростки, и оценили созданные для них условия, обратив внимание на порядок и чистоту. В ходе общения начальник АВК рассказал, что в настоящее время в колонии отбывают наказание порядка 70 подростков из 11 регионов. Они обучаются в школе, получают специальности в образовательном учреждении, участвуют в различных культурно-массовых и спортивных мероприятиях. С ними работают сотрудники воспитательной и психологической служб, которые нацеливают их на исправление и правопослушную жизнь после освобождения.

Также в ходе визита омбудсмены пообщались с воспитанниками из своих регионов. Ребята рассказали о своих успехах в учебе, в спорте, о поддержании связей с родственниками и планах на будущее. Кроме того, уполномоченные обсудили с ребятами алгоритм, согласно которому по возвращению домой с ними будет организована работа в регионе.

В ходе общения уполномоченные по правам ребёнка делились своим мнением, отмечая, что в учреждении созданы хорошие условия для отбывания наказания несовершеннолетними. Ребята не только получают среднее и профессиональное образование, они имеют возможность развивать свои интеллектуальные, творческие способности, участвуя в театральной деятельности, мозгошколах и других мероприятиях.



