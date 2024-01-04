Подростки из воспитательной колонии в Талагах выходят на свободу с "приданным"

Несовершеннолетним воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) выдают дорожный комплект.

Такая возможность появилась в АВК в рамках реализации федерального закона "О пробации в РФ" при заключении соглашения с Московским благотворительным фондом "Протяни руку", с которым сотрудники колонии тесно и плодотворно сотрудничают уже более года. Основные цели деятельности фонда - оказание помощи людям, находящимся в местах лишения свободы или оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах. Воспитательная колония уже принимает участие в проекте "Дорожный комплект". Освобождаясь из АВК, подростки будут получать рюкзак с необходимой одеждой по сезону и предметами первой необходимости. Каждый дорожный набор будет формироваться индивидуально под воспитанника. Помимо этого в него еще входит и простой кнопочный телефон, чтобы юноши смогли связаться с родными.

Также согласно намеченным мероприятиям воспитанники будут принимать участие в профориентационных тренингах с участием различных специалистов, организованных фондом.

Стартовавший проект станет развитием работы системы социальной реабилитации для подростков, вышедших из мест лишения свободы. Отметим, что на данный момент в Архангельской воспитательной колонии отбывают наказание девять несовершеннолетних, имеющих право обратиться к администрации учреждения с заявлением об оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации. В рамках социально-правовой подготовки до них доводится информация о такой возможности. Также информируют об этом и родственников, приезжающих на длительные и краткосрочные свидания.