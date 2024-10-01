Воспитательную колонию под Архангельском посетил выдающийся регбист

Воспитанники АВК УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) приняли участие в фестивале по регби.

В воспитательной колонии прошло спортивное мероприятие «Будущее в твоих руках» с участием городских команд. На игровое поле вышли регбисты коллектив «Водник» из Архангельска, «Регби клуб» из Северодвинска и команда «Талаги», в состав которой вошли воспитанники колонии. Почетным гостем фестиваля стал член сборной России по регби, выдающий спортсмен Евгений Мишечкин.

Игра прошла по круговой системе. Соперники у подростков были весьма серьезные и имеющие большой опыт в игре. В упорной борьбе воспитанники заняли третье место, уступив немного команде из Архангельска. Победителями были признаны северодвинцы. По завершении игры всех участников наградили медалями и грамотами.

После Евгений Мишечкин провел для ребят мастер-класс, где поделится секретами мастерства. И в завершении вручил несовершеннолетним из АВК на память футболки, мячи и баннеры с социальной рекламой здорового образа жизни.

Напомним, что уже несколько лет в Архангельской воспитательной колонии развивается движение регби. Подростки тренируются в стенах учреждения и становятся участниками городских чемпионатов. Проект «Регби за забором», который реализуется в учреждении стал победителем Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».