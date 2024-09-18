Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Джаз-банд Тима Дорофеева потряс подростков из колонии в Талагах

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) в рамках проекта «Культпоход» прошла встреча подростков с музыкантами.

Учреждение посетил арт-ансамбль Тима Дорофеева. Музыканты известны далеко за пределами региона. Джаз, блюз, фанк, фьюжн, этно, авторская музыка – любые направления, в которых есть место свободной импровизации – это то, чем коллектив радует своих поклонников. Услышать качественную музыку смогли и воспитанники колонии.

Это уже второе выступление ансамбля в АВК, именно с концерта Тима Дорофеева в колонии для несовершеннолетних стартовал два года назад проект «Культпоход». Его инициатором выступает Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Архангельской области Елена Молчанова. Именно благодаря ей воспитанники уже знакомились с музыкой Тима Дорофеева, миром Арктики фотографа Николая Гернета и общались с директором театра Сергеем Самодовым.

В ходе выступления Тим и его команда познакомили подростков со своими авторскими композициями и знаменитыми мировыми хитами. Объяснил известный джазмен и как слушать выступление – каждое соло можно и нужно поддерживать аплодисментами. 

- Не всегда у ребят, которые отбывают наказание, есть возможность выехать за пределы режимного учреждения, чтобы прикоснуться к культурным событиям. Поэтому было решено создать проект, который позволит прийти культуре в колонию, - прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Архангельской области Елена Молчанова.

 

02 декабрь 12:07 | : Культура

Главные новости


Эта музыка будет вечной. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Сможет ли госпожа Рудкина расколдовать заколдованное место?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (24)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20