Джаз-банд Тима Дорофеева потряс подростков из колонии в Талагах

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) в рамках проекта «Культпоход» прошла встреча подростков с музыкантами.

Учреждение посетил арт-ансамбль Тима Дорофеева. Музыканты известны далеко за пределами региона. Джаз, блюз, фанк, фьюжн, этно, авторская музыка – любые направления, в которых есть место свободной импровизации – это то, чем коллектив радует своих поклонников. Услышать качественную музыку смогли и воспитанники колонии.

Это уже второе выступление ансамбля в АВК, именно с концерта Тима Дорофеева в колонии для несовершеннолетних стартовал два года назад проект «Культпоход». Его инициатором выступает Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Архангельской области Елена Молчанова. Именно благодаря ей воспитанники уже знакомились с музыкой Тима Дорофеева, миром Арктики фотографа Николая Гернета и общались с директором театра Сергеем Самодовым.

В ходе выступления Тим и его команда познакомили подростков со своими авторскими композициями и знаменитыми мировыми хитами. Объяснил известный джазмен и как слушать выступление – каждое соло можно и нужно поддерживать аплодисментами.

- Не всегда у ребят, которые отбывают наказание, есть возможность выехать за пределы режимного учреждения, чтобы прикоснуться к культурным событиям. Поэтому было решено создать проект, который позволит прийти культуре в колонию, - прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Архангельской области Елена Молчанова.