Архангельские трудяги высказали претензии своим работодателям

Что должны делать компании, чтобы местные трудящиеся работали лучше?

Исследование hh.ru показало, что 64% опрошенных работников СЗФО и в том числе Архангельской области хотят, чтобы их руководство прислушивалось к их советам и это точно принесет пользу компании. Еще 59% добавили, что работодатели обязаны обучать сотрудников новому и это принесет пользу бизнесу. А 49% заявили, что повышение зарплаты точно повысит производительность труда у работников. Интересно, что такой метод как внедрение новых и замена устаревших технологий указали 44% респондентов. При этом еще 25% добавили, что компании обязаны наконец-то начать снижать уровень бюрократии и количество бессмысленных совещаний.

Интересно, что улучшение условий труда чаще всего просят начинающие специалисты (сразу 51%), а вот среди топ-менеджеров согласны с этим лишь 30%. Зато ТОПы уверены, что внедрение новых технологий действительно может увеличить производительность (сразу 56%), а вот молодые специалисты почему-то верят в это меньше других (только 31% положительных ответов). Сильнее всего страдают от бюрократии, судя по опросу, линейные менеджеры (сразу 40%), они же ратуют больше других за увеличение роста зарплаты (62%), согласны с такой позицией только 34% топ-менеджеров.





Работники полны идей, как сделать свою компании лучше

Интересно, что у половины опрошенных (53%) в СЗФО и в том числе Архангельской области всегда есть идеи, как можно улучшить работу или процессы в их компаниях. Более того, данные респонденты признались, что часто озвучивают свои предложения начальству и некоторые из них даже внедрили. А вот 19% наоборот, пожаловались, что на их идеи по улучшению работы не обращают внимания и не внедряют. Кстати, чаще всего на такое жаловались младшие специалисты. Еще 20% посетовали, что им хотелось бы улучшить некоторые процессы на работе, но нет сил или времени придумывать идеи.