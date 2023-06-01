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Архангельские компании не уверены в своем завтрашнем дне

Большое исследование, проведенное аналитиками hh.ru среди местных работодателей, показало, насколько уверены компании в своей устойчивости на рынке труда, а также планируют ли изменить или расширить сферу деятельности до конца года.  

Опрос работодателей показал, что наиболее уверенно на данный момент в текущей ситуации рынка труда чувствуют себя работодатели из Приволжского федерального округа: аналитиками было получено более 50% положительных ответов. На втором месте по уровню кадровой стабильности оказались компании из Центрального округа (47%). При этом в целом по России таких стабильных компаний набралось порядка 45%. В свою очередь работодатели Архангельской области (как и других регионов СЗФО) оказались в самом конце рейтинга – лишь 34% ответили, что оценивают свое положение на рынке труда позитивно. Еще 42% представителей компаний заявили, что у них в компаниях в целом все стабильно. А вот 13% отметили, что оценивают положение бизнеса крайне негативно с точки зрения рынка труда. Остальные затруднились ответить. 

В разрезе отраслей наиболее позитивное состояние бизнеса зафиксировано среди компаний в сфере строительства и недвижимости – сразу 55% компаний заявили о таком состоянии дел. На втором месте по стабильности и хорошему состоянию кадрового состава – ИТ-компании (54% положительных ответов). На третьем месте – добычные компании и работодатели, занимающиеся производством непищевых товаров народного потребления.

Хуже всего, судя по данным опроса, обстоят дела с кадрами у работодателей из сферы розничной торговли (22% негативных ответов о том, что состояние крайне негативное) и компаний, оказывающих услуги населению и бизнесу (25% заявили, что их бизнес в плохом состоянии с точки зрения рынка труда). 

Интересно, что в вопросе «Планирует ли ваша компания изменить или расширить сферу деятельности в 2023 году?» чаще всего положительные ответы давали именно компании из регионов СЗФО и в том числе Архангельской области – сразу 63%, то есть две трети опрошенных работодателей. Для сравнения: в среднем по России хотят расширить сферу деятельности или вообще изменить её только 49% работодателей. Вот такой парадокс, если сравнивать с ответом на предыдущий вопрос.

Больше других настроены на перемены в структуре и деятельности своего бизнеса работодатели из сферы производства и продажи продуктов питания (в 59% случаев), а также компании, занимающиеся финансовыми технологиями и строители. 


11 июль 07:53 | : Экономика

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