Треть архангелогородцев страдает на работе от плохого настроения

Больше трети архангелогородцев заметили негативное влияние плохого настроения на эффективность работы за последний год.

Большое исследование hh.ru показало: треть местных респондентов последние 12 месяцев чувствуют падение продуктивности и эффективности на работе из-за нестабильного эмоционального состояния. Люди рассказали, как о них должны заботиться работодатели, а компании ответили, что планируют делать.

Опрос, проведенный среди жителей СЗФО и в том числе Архангельской области, показал, что 36% респондентов заметили негативное влияние своего эмоционального состояния на эффективность их работы за последние 12 месяцев. Интересно, что 19% опрошенных работают эффективнее благодаря изменению их эмоционального состояния, причем среди них больше мужчин, чем женщин. А 46% за последний год стали работать ни лучше, ни хуже.

Интересно, что рядовые сотрудники по сравнению с руководителями более подвержены негативному влиянию эмоционального состояния и снижению эффективности работы. Кроме того, каждый третий опрошенный (30%) респондент без законченного образования отмечает позитивное влияние эмоционального состояния на эффективность работы, а среди соискателей со степенью магистра, кандидата или доктора наук этот показатель в 2 раза ниже.

Исследование показывает, что меньше всего влиянию плохого настроения подвержены представители и работники энергетической, строительной отрасли и юриспруденции, а больше всего плохое настроение и падение эмоционального фона затронуло за последний год людей из сфер информационных технологий, телекоммуникаций и потребительских товаров.

«Больше половины работодателей сказали, что они готовы озаботиться об эмоциональным здоровье сотрудников, но лишь 6% из них делают это уже сегодня и увеличили соответствующие бюджеты. При этом первым решением для них стала организация командообразующих мероприятий. И лишь 5% работодателей практикуют индивидуальный подход к заботе об эмоциональном состоянии работников (гибкий график работы, выбор рабочей нагрузки, удаленка и т.д.).

В то время как запрос от сотрудников звучит иначе. Так, лишь 41% работников ждут командообразующих мероприятийй. Но при этом 73% опрошенных сотрудников хотят именно индивидуального подхода заботы со стороны работодателей. Ещё 61% работников хотят создания мест для комфортного отдыха, компенсации трат на психологическую помощь. В среднесрочной перспективе, этот разрыв в понимании потребностей может негативно влиять на способность компаний поддерживать необходимый уровень комфорта и в конечном счете производительности труда», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.