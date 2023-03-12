Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Треть архангелогородцев страдает на работе от плохого настроения

Больше трети архангелогородцев заметили негативное влияние плохого настроения на эффективность работы за последний год. 

 Большое исследование hh.ru показало: треть местных респондентов последние 12 месяцев чувствуют падение продуктивности и эффективности на работе из-за нестабильного эмоционального состояния. Люди рассказали, как о них должны заботиться работодатели, а компании ответили, что планируют делать. 

 Опрос, проведенный среди жителей СЗФО и в том числе Архангельской области, показал, что 36% респондентов заметили негативное влияние своего эмоционального состояния на эффективность их работы за последние 12 месяцев. Интересно, что 19% опрошенных работают эффективнее благодаря изменению их эмоционального состояния, причем среди них больше мужчин, чем женщин. А 46% за последний год стали работать ни лучше, ни хуже. 

 Интересно, что рядовые сотрудники по сравнению с руководителями более подвержены негативному влиянию эмоционального состояния и снижению эффективности работы.  Кроме того, каждый третий опрошенный (30%) респондент без законченного образования отмечает позитивное влияние эмоционального состояния на эффективность работы, а среди соискателей со степенью магистра, кандидата или доктора наук этот показатель в 2 раза ниже. 

 Исследование показывает, что меньше всего влиянию плохого настроения подвержены представители и работники энергетической, строительной отрасли и юриспруденции, а больше всего плохое настроение и падение эмоционального фона затронуло за последний год людей из сфер информационных технологий, телекоммуникаций и потребительских товаров. 

«Больше половины работодателей сказали, что они готовы озаботиться об эмоциональным здоровье сотрудников, но лишь 6% из них делают это уже сегодня и увеличили соответствующие бюджеты. При этом первым решением для них стала организация командообразующих мероприятий. И лишь 5% работодателей практикуют индивидуальный подход к заботе об эмоциональном состоянии работников (гибкий график работы, выбор рабочей нагрузки, удаленка и т.д.). 

В то время как запрос от сотрудников звучит иначе. Так, лишь 41% работников ждут командообразующих мероприятийй. Но при этом 73% опрошенных сотрудников хотят именно индивидуального подхода заботы со стороны работодателей. Ещё 61% работников хотят создания мест для комфортного отдыха, компенсации трат на психологическую помощь. В среднесрочной перспективе, этот разрыв в понимании потребностей может негативно влиять на способность компаний поддерживать необходимый уровень комфорта и в конечном счете производительности труда», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

 

26 апрель 08:30 | : Будни

Главные новости


Песни без слов. Дудук
Жить да поживать в Архангельске. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (302)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20