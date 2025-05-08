Группа Аквилон благоустроит в Архангельске еще два общественных пространства

Два общедоступных сквера – на ул. Комсомольской и на ул. Урицкого Группа Аквилон планирует сделать уже в этом году.

- В рамках взаимодействия с муниципалитетом наша компания продолжает выполнять обязательства по благоустройству рекреационных зон не только в рамках участков у строящихся жилых комплексов, но и на общедоступных территориях. Первым таким опытом стало обустройство сквера на набережной Северной Двины, на месте, где располагался Михаило-Архангельский монастырь. Также доступна для всех горожан и территория воссозданного пивзавода А. Суркова. Кстати, совсем скоро она станет одной из площадок международного фестиваля уличных театров. В этом году, мы запланировали сделать еще два сквера – в Октябрьском и Ломоносовском округах, - рассказал председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

Первой станет территория на ул. Комсомольской за новым ЖК «Искра Park». Напомним, что при строительстве этого жилого комплекса застройщик взял обязательства по обустройству общедоступного сквера. Этим летом планы претворятся в жизнь. Общая площадь благоустраиваемой территории – чуть больше 1 гектара. Здесь отремонтируют детскую игровую площадку, сделают более 400 м новых пешеходных дорожек из тротуарной плитки, установят скамейки, урны, высадят более 40 взрослых деревьев, обновят газоны, смонтируют новое наружное освещение.

Вторая территория на ул. Урицкого рядом с новым ЖК «River Park-2» площадью 0,12 га станет тематическим сквером, посвященным легендарному ледокольному пароходу «А. Сибиряков». Дело в том, что его капитан Анатолий Качарава, командовавший «Сибиряковым» в бою против германского тяжелого крейсера «Адмирал Шеер» 25 августа 1942 года, жил в одном из домов, которые располагались на этом месте, и жители которых были расселены Группой Аквилон по городской программе развития застроенных территорий. От членов клуба потомков членов команды «А. Сибирякова» поступило предложение увековечить в новом сквере память капитана и экипажа, не спустившего флаг ледокольного парохода. Планируется установить в нем памятный знак в виде судового винта и разместить стенды с описанием подвига «Сибирякова» и рассказом об его капитане А. Качараве.



