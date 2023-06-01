Группа Аквилон подводит итоги первого полугодия

В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью более 375 тыс. кв. м.

С начала года введено в эксплуатацию два жилых комплекса в столице Поморья – это 697 квартир, 47,7 тыс. кв. м.

- Начато строительство 5 новых жилых комплексов общей площадью 85 тыс. кв. м: в Архангельске два дома, 822 квартиры, в Северодвинске – три дома, 801 квартира. В том числе в столице Поморья реализуется первый проект в рамках областного закона об инвестиционной политике, в соответствии с которым в собственность региона для предоставления нуждающимся будет передано 7% жилой площади, это примерно 45 квартир, - отметил генеральный директор Группы Аквилон в Архангельской области Алексей Попков.

До конца года планируется начать строительство 6 объектов: двух новых ЖК и четырех новых очередей строящихся ЖК общей площадью порядка 120 тыс. кв. м.

Заключен договор на комплексное развитие территории квартала 007 в Северодвинске. Площадь участка 4,14 Га, объем нового строительства 28,9 кв. м жилой площади, при этом застройщик за свой счет расселит 6 ветхих деревянных домов (64 квартиры). В квартале 102 города корабелов в рамках программы КРТ Группа Аквилон закончила расселение 5 деревянных домов (40 квартир).

Приобретен участок в Соломбале, на берегу реки Кузнечиха, площадью 1,1278 Га. Здесь проектируется жилой комплекс площадью 11 тыс. кв. м жилой площади.

В Архангельске Группа Аквилон по договору с администрацией города завершает благоустройстве мемориального сквера на месте снесенного в советское время Михаило-Архангельского монастыря.

- В целом перспективные планы по строительству в Архангельске и Северодвинске у нас сформированы на 10 лет вперед. На сохранение темпов роста жилищного строительства положительно сказываются поправки в закон об экологической экспертизе, введение для резидентов Арктической зоны льготных налоговых режимов, запуск программ «Гектар в Арктике» и «Арктическая ипотека». Ключевой тенденцией в строительстве жилья сейчас становится переход от точечной застройки к освоению кварталов в рамках договоров о комплексном развитии территорий. Особенность Архангельска и Северодвинска в том, что при реализации данных проектов предусматривается расселение за счет застройщиков аварийных и ветхих деревянных домов. Мы планируем продолжить участие в программе КРТ. Группа Аквилон, которая в этом году отметит 20-летие, располагает для этого необходимыми ресурсами, - отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.



