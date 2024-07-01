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Группа Аквилон серьезно подходит к благоустройству домов в новых ЖК

В Поморье федеральный девелопер в благоустроит более 25 га придомовых территорий и выполнит озеленение на площади более 8 га.  

 Группа Аквилон провела в своих официальных аккаунтах в соцсетях опрос на тему: «Где начинается ваш дом?». Более трети подписчиков - 36% ощущают себя дома уже во дворе, только 29% предпочли ответ «в своей квартире», 18% - «еще у метро», 13% назвали гранд-лобби и лишь 4% - паркинг.  

 Всего в голосовании приняли участие почти 150 респондентов. Выбрать можно было только один вариант ответа. Социальные сети Группы Аквилон на текущий момент охватывают аудиторию из Архангельска и Северодвинска, Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 Сейчас в пяти регионах Группа Аквилон реализует 25 проектов жилых комплексов. Благоустройство придомовой территории только в строящихся домах составит 40,4 га – это площадь почти 60 футбольных полей, озеленение - свыше 14,4 га. 

 Одни из самых «зеленых» проектов на текущий момент Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске. Компания планирует обустроить в 15 новых комплексах двух городов 14,19 га и 13,12 га территорий с озеленением по 4,26 и 3,94 га соответственно. Самые крупные территории благоустройства площадью порядка 6 га в жилом комплексе на набережной Северной Двины «Аквилон АКВАРТАЛ» в Архангельске и в «Квартале 100 by Akvilon» в Северодвинске, площадь благоустройства которого составит свыше 5 га, а озеленения более 1,5 га. Кроме того в квартале 100 ведется строительство общедоступного парка площадью 2.5 га с берегоукреплением озера Театральное. 

 - Мы не только наращиваем объемы строительства жилья в Архангельске, но и хотим, чтобы близлежащие территории выглядели достойно. С каждым годом покупатели квартир в новостройках становятся все более требовательными к жилью. Подходы к благоустройству внутридомовых территорий жилых комплексов за последние 10 лет кардинально изменились. Закрытые дворы без машин, парки, скверы и сады внутри проектов, принципиально новые детские и спортивные пространства и продуманная инфраструктура для взрослых - все это становится обязательным этапом благоустройства, - отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.

 В настоящее время Группа Аквилон возводит в Архангельске и Северодвинске 16 жилых комплексов общей площадью порядка 450 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и два сквера, расселяет по программам КРТ более 30 аварийных домов, по масштабным инвестпроектам передаст региону для предоставления нуждающимся, более 240 квартир и построит общедоступный ФОК. В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 500 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов. 


20 август 11:48 | : Экономика

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