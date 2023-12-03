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Группа Аквилон получила награду за сохранение исторической памяти

Председателю Правления Группы Аквилон Александру Фролову вручены Благодарственное письмо заместителя председателя Государственной Думы РФ Петра Толстого и Грамота председателя Императорского Православного Палестинского общества Сергея Степашина.

 Тем самым отмечен вклад Группы Аквилон в сохранение и возрождение исторического и культурного наследия России и Русского Севера.  В частности, работа компании по воссозданию памятника – комплекса зданий пивоваренного завода А. Суркова и создание мемориального сквера в честь Михаилово-Архангельского монастыря. Награды вручили депутат Государственной Думы Сергей Спиридонов и руководитель Архангельского регионального отделения ИППО Владимир Станулевич.

 Очень важный для сохранения исторической памяти Архангельска проект – мемориальный сквер в честь Михаило-Архангельского монастыря был обустроен на месте, где обитель располагалась до сноса в начале 1930-х годов. Работы по проекту архитектора Дмитрия Яскорского за свой счет выполнила Группа Аквилон. 14 августа митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий совершил чин освящения Поклонного Креста в сквере и благословил его открытие.

 - Пожалуй, впервые в России был реализован союз государства, науки, общественности, Церкви, бизнес-сообщества, нацеленный на воссоздание исторической памяти Русского Севера и мемориализации древних объектов Архангельска. Проект настолько удачен, что может стать образцом для создания подобных скверов на месте снесенных церквей как в Архангельской области, так и по всей России. Это предложение уже поддержано председателем Императорского Православного Палестинского общества Сергеем Степашиным и мы надеемся, что опыт столицы Поморья станет образцом для других городов нашей страны, - сказал руководитель Архангельского регионального отделения ИППО Владимир Станулевич.

 - Для нас было очень важно достойно выполнить свои обязательства не только по соблюдению всех норм законодательства об охране культурного наследия, но и увековечить память о знаковом месте, где располагался монастырь, давший основание и имя нашему городу. Сейчас архангелогородцы и гости столицы Поморья посетив сквер, могут познакомиться с  неизвестными для многих страницами истории родного Архангельска, - подчеркнул Александр Фролов.

 По словам Александра Фролова, на еще одном объекте культурного наследия - заводе А. Суркова в настоящее время на выполнен самый важный этап реставрационных работ – восстановление основных конструкций главного и солодовенного корпусов, а также практически завершено воссоздание безалкогольного цеха. Планируется, что проект будет завершен в следующем году, став подарком к 440-летию Архангельска.

 - Очень важно, что крупнейшая строительная компания Поморья реализует такие социально значимые не только для Архангельска, но и для всего региона проекты. Сохранение исторического памятника и создание нового общественного пространства станет еще одним украшением города, - отметил Александр Спиридонов.  

 В текущем году Группа Аквилон, которая в октябре отметила 20-летие, ввела в строй в Архангельске и Северодвинске пять жилых комплексов, 110 тыс. кв. м нового жилья -  1705 квартир. Все они приобретены северянами. 

 В настоящее время Группа Аквилон строит в Архангельске и Северодвинске 15 жилых комплексов общей площадью более 365 тыс. кв. м. В рамках социальных обязательств компания строит два детсада, общедоступные парк и два сквера, расселяет по программам КРТ более 30 аварийных домов (7 домов уже расселены), по масштабным инвестпроектам передаст региону для предоставления нуждающимся, более 200 квартир. 

 В планах в ближайшее время проектирование и строительство более 400 тыс. кв. м нового жилья, в том числе по программам комплексного развития территорий с расселением за счет застройщика аварийных и ветхих домов и масштабным инвестпроектам с передачей региону не менее 7%  жилой площади, строительство еще одного детсада и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.


26 декабрь 13:05 | : Экономика / Культура

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