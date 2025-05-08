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В Архангельске идет промывка очистных сооружений водопровода

Один из шести резервуаров чистой воды (РЧВ) на Центральной очистных сооружениях водоснабжения (ЦОСВ) Архангельска вновь введён в эксплуатацию после ежегодной санитарной промывки. Объект объёмом 2 500 тонн обеспечивает хранение суточного запаса питьевой воды перед подачей в городскую распределительную сеть.

Промывка резервуаров чистой воды (РЧВ) ― санитарное мероприятие, которое ежегодно проводится РВК-Архангельск для обеспечения населения качественной питьевой водой. РЧВ – это специальные конструкции, предназначенная для хранения питьевой воды, которая подается в систему водоснабжения. В Архангельске все РЧВ – подземные, емкостью от 2 500 до 5 000 тонн воды. В этих резервуарах  всегда имеется суточный запас воды.

«Очистка, дезинфекция и лабораторный контроль каждого сооружения размером с футбольное поле занимает пять дней. За это время специалисты тщательно вычищают со стен  отложения, которые образуются при взаимодействии воды с кислородом, и смывают их  под напором гидранта. Трудоёмкая операция требует терпения и выносливости — стены резервуара возвышаются почти на 5 метров. Далее мы обрабатываем стены и пол методом хлорирования и промываем все это проточной водой. Для исключения загрязнения воды процедуру повторяют несколько раз. На заключительном этапе лаборатория проводит отбор воды для исследований по ряду показателей, включая бактериологическое загрязнение и концентрацию остаточного хлора. Только после соответствия ресурса нормам СанПиНа РЧВ запускают в эксплуатацию. Наши сотрудники всегда следуют инструкциям и следят за тем, чтобы резервуар был тщательно промыт перед повторным наполнением водой», - рассказала начальник ЦОСВ РВК-Архангельск Мария Быкова.

Весь комплекс работ по промывке резервуаров чистой воды проводится без остановки водоснабжения. 

11 июнь 14:52 | : Экономика

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