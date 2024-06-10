Жители поморской деревни Моржегоры добиваются качественной питьевой воды

Прокуратурой Виноградовского района проведена проверка соблюдения прав жителей дер. Моржегоры на качественное водоснабжение питьевой водой.

Установлено, что система централизованного водоснабжения в деревне в эксплуатацию водоснабжающей организации не передана, контроль качества питьевой воды с 2024 г. не осуществляется, план мероприятий по приведению качества питьевой воды до настоящего времени не разработан.

В этой связи прокурор района обратился в суд с административным исковым заявлением об оспаривании бездействия органа местного самоуправления.

Виноградовский районный суд поддержал требования прокурора района, признал бездействие администрации незаконным и обязал в течение года со дня вступления решения суда в законную силу организовать надлежащим образом в дер. Моржегоры централизованное холодное водоснабжение питьевой водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям.