Очистные сооружения дают Архангельску миллионы кубометров чистой воды

Центральные очистные сооружения водопровода (ЦОСВ) Архангельска продолжают эффективно выполнять свою ключевую роль в обеспечении города качественной питьевой водой. С начала года в сеть подано более 24 млн кубометров очищенной воды из реки Северная Двина.

Процесс очистки начинается с забора речной воды из реки, где мощные насосы ежедневно поднимают около 100 000 кубометров ресурса. Это позволяет обеспечить потребности города в питьевой воде, что особенно важно в условиях увеличения темпов жилищного строительства.

«Северная Двина – главный источник водоснабжения Архангельска. Центральные очистные сооружения водопровода обеспечивают 87% питьевой воды, которую мы подаем горожанам. На каждой стадии сотрудники Центральной аналитической лаборатории контролируют ее качество и безопасность», – рассказала начальник Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Евгения Стафеева.

На первой стадии в поднятую из реки воду добавляется флокулянт, коагулянт для снижения цветности и мутности, а также производится первичное обеззараживание воды. Под воздействием этих химических веществ мелкая взвесь глины, ила, органики объединяется в крупные хлопья и вместе с реагентами оседает на дно специальных резервуаров – отстойников. На втором этапе очистки вода поступает на безнапорные фильтры – резервуары с кварцевым песком. Проходя сквозь два метра фильтрующего слоя, вода окончательно очищается, еще раз дополнительно обеззараживается и затем подается в систему городского водопровода.

Особое внимание уделяется обеззараживанию: для этого ежедневно используется до двух тонн поваренной соли. Из нее на электролизерных установках получают гипохлорит натрия, применение которого гарантирует безопасность воды и ее соответствие высоким стандартам качества.

«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы жители Архангельска получали только чистую и безопасную воду. Наша команда работает круглосуточно, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение», — отметила начальник Центральных очистных сооружений водопровода РВК-Архангельск Мария Быкова.

Современное оборудование и высококвалифицированный персонал позволяют не только поддерживать стабильный уровень очистки, но и внедрять новые технологии, направленные на улучшение качества воды. В результате работы очистных сооружений архангелогородцы могут быть уверены в том, что получают надежный ресурс для повседневного использования.