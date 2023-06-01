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Губернатор Цыбульский проявил себя на уборке архангельского берега от мусора

Сегодня в «Майском парке» прошла экологическая акция по уборке берега Северной Двины. Масштабный субботник был организован Правительством Архангельской области, а возглавил его лично губернатор Александр Цыбульский. 

 Всего под знамена главы Поморья встали больше 100 человек. В масштабной акции «Чистая Арктика» приняли участие представители общественных организаций, а также экоактивисты. 

 «В планах проекта – удвоить показатели собираемых отходов по сравнению с прошлым годом. Архангельская область вносит ощутимый вклад в достижение этой цели, – подчеркнул Александр Цыбульский. – Такие экопроекты – значимая составляющая развития арктических регионов в целом. При взаимодействии с наукой эффект от них будет только усиливаться. Эту тему обсудили с участниками акции. Они предложили объединить усилия волонтеров с трудами студентов САФУ и других регионов страны, которые регулярно проводят экспедиции в самых северных точках России, изучают антропогенную нагрузку на флору и фауну».

 Традиционными участниками субботника стали волонтеры «РВК-Архангельск», которые ежемесячно выходят на уборку берегов рек и водоёмов родного города.

 «Мы регулярно участвуем в экологических акциях в рамках нашего проекта «Поморские берега». Кроме этого, наши специалисты проводят большую работу по экологическому воспитанию молодёжи – организуют уроки «Чистой воды» в школах и детских садах Архангельска. А недавно мы выпустили мальков лосося в реку Онега. Все это направлено на сохранение экосистемы и заботу о природе Русского Севера», – резюмировал генеральный директор «Росводоканал Архангельск» Андрей Поташев.

 Участники городской уборки очистили береговую зону «Майского парка» от бревен, веток, арматуры и другого хлама. Всего были собраны рекордные 100 кубометров мусора. Помощь в его вывозе на специализированную площадку оказала спецтехника ресурсоснабжающих организаций города.

14 июль 15:57 | : Политика

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