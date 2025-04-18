В Архангельской области отмечен дефицит провизоров

За первые 4 месяца 2025 года в России было открыто 17,2 вакансий для фармацевтов-провизоров. Наибольшее количество таких вакансий сосредоточено в Москве – почти 3 тыс., или 17% от общего числа. По этому показателю практически не уступает столице Московская область (10%). Гораздо реже в этом году искали фармацевтов в республиках Дагестан, Алтай, Хакасия и Астраханской области - по 0,2%.

В Архангельской области спрос на фармацевтов вырос уже 14% больше, чем в 2024 году.

Медианная предлагаемая зарплата фармацевтов-провизоров в целом по России в январе – апреле 2025 года составила 68 100 рублей. Это на 6 500 руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. В свою очередь архангельским фармацевтам сейчас готовы платить 50 000 рублей. В регионе за последний год предлагаемый доход в вакансиях для фармацевтов не изменился. Максимальные зарплаты для местных фармацевтов сейчас достигают 85 000 рублей.

Больше всего денег таким специалистам готовы платить в Ямало-Ненецком АО (98 500 руб.), в Москве (91 300 руб.), в Московской области (87 000 руб.), в Мурманской области (85 000 руб.), в Хабаровском крае (80 000 руб.) и в Санкт-Петербурге (71 300 руб.).

При этом фармацевты остаются одними из самых дефицитных медицинских специалистов. Так, в среднем по РФ на одну вакансию фармацевта сейчас претендуют порядка 1,8 активных резюме (за год уровень конкуренции в этой профессии в целом по стране вырос лишь на 0,5 пункта). В Архангельской области дефицит фармацевтов тоже ярко выражен: лишь 0,9 активных соискателей на одно рабочее место. Для сравнения: здоровый баланс для рынка труда – не менее 5-8 резюме от соискателей на одно рабочее место.

«Наиболее тяжелая ситуация с фармацевтами в стране сейчас сложилась в Еврейской АО, Ленобласти, Магадане, Коми, Костромской, Архангельской и Владимирской областях – в этих регионах на одно рабочее место фармацевта приходится менее 1 активных резюме от кандидатов. Это очень сложная ситуация, когда работодателям очень сложно закрыть вакансию и рабочее место пустоват месяцами», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.