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В Архангельской области вырос спрос на врачей и медперсонал

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию на рынке труда в профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» в Архангельской области и выяснила, какие специалисты особенно востребованы и сколько им готовы платить.  

 С начала 2023 года на hh.ru в Архангельской области было открыто около 1 500 вакансий для медиков, фармацевтов, лаборантов и административных медицинских сотрудников – это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.  С начала апреля в Архангельской области открыто почти 600 вакансий в сфере медицины и фармацевтики. 72% из них – это предложения для лечащих врачей, 71% – для клинических исследователей, каждое 5 новое рабочее место приходится на специалиста начального уровня.

«Рост спроса на врачей и средний медицинский персонал связан не только увеличением числа вакансий внутри региона. Из-за дефицита кадров и большого спроса на медиков, особенно это касается опытных врачей-специалистов, работодатели (и частные, и государственные клиники) вынуждены искать сотрудников не только в своем регионе, но и в других областях страны. Так, в Архангельской области сейчас открыты вакансии для медиков с переездом в Тюменскую, Московскую, Владимирскую области, Краснодарский край, Якутию и другие регионы. Работодатели предоставляют служебное жилье или компенсацию затрат на его аренду, разовые выплаты, подъёмные для молодых специалистов, возможность участвовать в программе «Земский доктор» и другие «бонусы». К тому же, медиков активно приглашают на работу фармацевтические компании, что еще больше усиливает конкуренцию за персонал в этой сфере», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО. 

 При этом специалисты из сферы «Медицина, фармацевтика» по-прежнему остаются одними из самых дефицитных на рынке труда. В целом по России на одну вакансию здесь приходится чуть больше одного резюме (1,2) что говорит о серьезном дефиците кадров. В Архангельской области – менее одного резюме на вакансию (0,3). Комфортная и для работодателей, и для соискателей ситуация на рынке труда – 5-6 резюме на вакансию (в этом случае и работодателям есть, из кого выбрать, и соискатели не испытывают сильной конкуренции за вакансии). Подобный уровень конкуренции за рабочие места в медицине сегодня не зафиксирован ни в одном из регионов страны. Наименее сложная с медиками ситуация в Москве, Санкт-Петербурге, Северной Осетии и Республике Дагестан: здесь на одну вакансию в сфере медицины и фармацевтики приходится 2-3 активных резюме.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» от hh.ru, средний диапазон предлагаемой зарплаты для врачей в Архангельской области составляет 55 000 – 100 000 руб., для медсестер – 38 000 – 57 000 руб., для фармацевтов – 45  977 - 68  966 руб. 

 

25 апрель 08:03 | : Экономика

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