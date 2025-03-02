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В Архангельской области резко вырос спрос на водителей такси

 В преддверии Дня водителя такси аналитики hh.ru проанализировали спрос на водителей такси и выяснили, как изменились зарплатные предложения для этих специалистов и спрос на них.

Спрос и зарплата

Динамика вакансий для водителей такси в целом страны достаточно высокая. За последний год работодатели разместили на hh.ru более 21,2 тыс. вакансий для таксистов. Это на 58% больше, чем за весь 2023 год. Аналитика hh.ru показывает, что требуются водители такси в основном в логистические компании, на предприятия, оказывающие услуги населению и в ритейл. Наибольший спрос (по доле вакансий) на водителей за последний год зафиксирован в Москве – более 2,7 тыс. вакансий, Московской области (2,6 тыс. или 13% от всего объёма по стране) и Петербурге (2,1 тыс. или 10% вакансий). В Архангельской области за год спрос на водителей такси вырос на 41%.

Топ регионов с наибольшим спросом на водителей такси за последний год: 

Регион

Число вакансий, в тыс.

Доля от всего объёма за последний год

Москва

2,7

13%

Московская область

2,6

13%

Санкт-Петербург

2,1

10%

Краснодарский край

0,9

4%

Ростовская область

0,8

4%

Свердловская область

0,8

4%

Красноярский край

0,6

3%

Республика Татарстан

0,6

3%

Новосибирская область

0,6

3%

Челябинская область

0,6

2%

Самарская область

0,5

2%

Нижегородская область

0,3

2%

Республика Башкортостан

0,3

2%

Воронежская область

0,3

2%

Омская область

0,3

1%

 

В целом по стране предлагаемая медианная зарплата в вакансиях для водителей такси за год выросла на 39%, превысив порог в 148,4 тыс. рублей. Самые большие предлагаемые зарплаты встречаются в вакансиях для таксистов от работодателей из Дагестана и Северной Осетии (по 190 тыс.), Приморского края (187 тыс.), Волгоградской области (184 тыс.), Красноярского края и Тюмени (по 180 тыс.). В свою очередь в Архангельской области доход водителя такси превысил 130 тыс. рублей и за год увеличился на 15%. 

Условия и требования 

 Чаще всего в вакансиях для водителей такси предлагается работа по гибкому графику: за последний год такое условие упоминалось в более чем 9 тыс. вакансий. При этом за год работодатели стали предлагать такой формат работы на 51% чаще. 

 Примечательно, что водитель такси может работать вахтовым методом: за год число таких предложений достигло более 1 тыс. вакансий. При этом число вакансий для таксистов-вахтовиков выросло сразу на 78%. Причем медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с вахтовым методом для водителей такси достигла 179 тыс. рублей (+34 тыс. за год). 

 Кроме того, за год работодатели, ищущие таксистов, стали на 122% чаще указывать возможность работы частично. Подобных вариантов с проектной или частичной занятостью, а также подработкой для водителей достигло 12,2 тыс. вариантов в целом по стране. 

 Добавим, что водитель – одна из самых востребованных профессий, как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей. В целом по стране на одну вакансию может приходиться до 6,5 активных резюме. В Архангельской области уровень конкуренции среди водителей такси немаленький и составляет более 6,8 активных резюме. В данном случае активность местных соискателей даже выше, чем спрос у работодателей. За последний месяц в регионе искали работу более 1,3 тыс. водителей такси. 

19 март 09:56 | : Экономика

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