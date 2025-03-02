В Архангельской области резко вырос спрос на водителей такси

В преддверии Дня водителя такси аналитики hh.ru проанализировали спрос на водителей такси и выяснили, как изменились зарплатные предложения для этих специалистов и спрос на них.
Спрос и зарплата
Динамика вакансий для водителей такси в целом страны достаточно высокая. За последний год работодатели разместили на hh.ru более 21,2 тыс. вакансий для таксистов. Это на 58% больше, чем за весь 2023 год. Аналитика hh.ru показывает, что требуются водители такси в основном в логистические компании, на предприятия, оказывающие услуги населению и в ритейл. Наибольший спрос (по доле вакансий) на водителей за последний год зафиксирован в Москве – более 2,7 тыс. вакансий, Московской области (2,6 тыс. или 13% от всего объёма по стране) и Петербурге (2,1 тыс. или 10% вакансий). В Архангельской области за год спрос на водителей такси вырос на 41%.
Топ регионов с наибольшим спросом на водителей такси за последний год:
Регион
Число вакансий, в тыс.
Доля от всего объёма за последний год
Москва
2,7
13%
Московская область
2,6
13%
Санкт-Петербург
2,1
10%
Краснодарский край
0,9
4%
Ростовская область
0,8
4%
Свердловская область
0,8
4%
Красноярский край
0,6
3%
Республика Татарстан
0,6
3%
Новосибирская область
0,6
3%
Челябинская область
0,6
2%
Самарская область
0,5
2%
Нижегородская область
0,3
2%
Республика Башкортостан
0,3
2%
Воронежская область
0,3
2%
Омская область
0,3
1%
В целом по стране предлагаемая медианная зарплата в вакансиях для водителей такси за год выросла на 39%, превысив порог в 148,4 тыс. рублей. Самые большие предлагаемые зарплаты встречаются в вакансиях для таксистов от работодателей из Дагестана и Северной Осетии (по 190 тыс.), Приморского края (187 тыс.), Волгоградской области (184 тыс.), Красноярского края и Тюмени (по 180 тыс.). В свою очередь в Архангельской области доход водителя такси превысил 130 тыс. рублей и за год увеличился на 15%.
Условия и требования
Чаще всего в вакансиях для водителей такси предлагается работа по гибкому графику: за последний год такое условие упоминалось в более чем 9 тыс. вакансий. При этом за год работодатели стали предлагать такой формат работы на 51% чаще.
Примечательно, что водитель такси может работать вахтовым методом: за год число таких предложений достигло более 1 тыс. вакансий. При этом число вакансий для таксистов-вахтовиков выросло сразу на 78%. Причем медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с вахтовым методом для водителей такси достигла 179 тыс. рублей (+34 тыс. за год).
Кроме того, за год работодатели, ищущие таксистов, стали на 122% чаще указывать возможность работы частично. Подобных вариантов с проектной или частичной занятостью, а также подработкой для водителей достигло 12,2 тыс. вариантов в целом по стране.
Добавим, что водитель – одна из самых востребованных профессий, как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей. В целом по стране на одну вакансию может приходиться до 6,5 активных резюме. В Архангельской области уровень конкуренции среди водителей такси немаленький и составляет более 6,8 активных резюме. В данном случае активность местных соискателей даже выше, чем спрос у работодателей. За последний месяц в регионе искали работу более 1,3 тыс. водителей такси.