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В Архангельской области фармацевты попали в список дефицитных профессий

В конце сентября отмечается Всемирный день фармацевта. Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, насколько востребованы фармацевты в Архангельской области и какую зарплату им предлагают.

С начала года в России было открыто более 31 тысячи вакансий для фармацевтов и провизоров – это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В регионах СЗФО с начала года работодателям потребовалось более 3 700 фармацевтов. В Архангельской области с начала года было открыто более 350 таких вакансий, что составляет 9% от всего объема новых рабочих мест в данной профессии в СЗФО. По сравнению с прошлым годом спрос на фармацевтов в Архангельской области вырос на 27%. 

При этом провизоры и фармацевты входят в число наиболее «дефицитных» специалистов. В целом по России на одну вакансию приходится лишь 2,1 резюме, а в Архангельской области этот показатель – всего 1,1 резюме на вакансию, что говорит о серьезной нехватке кадров. Напомним, что комфортным для рынка труда считается диапазон в 6-9 резюме на вакансию – в этом случае и работодателям есть, из кого выбрать, и соискатели не испытывают большой конкуренции за рабочие места. 

По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», средний диапазон предлагаемых зарплат для фармацевтов и провизоров в России сейчас составляет 50 000 – 75 000 руб. (в аналогичный период прошлого 2022 года: 45 000 – 69 000 руб.).  В Архангельской области фармацевтам и провизорам в среднем готовы платить 50 000 – 74 000 руб. (в прошлом 2022 году: 45 977 - 68 966 руб.).  

Требования, которые чаще всего работодатели предъявляют кандидатам на должности фармацевтов: наличие профильного образования и действующего сертификата специалиста, опыт работы в аптечных сетях и знание ассортимента лекарственных препаратов. Из личных качеств это - коммуникативные навыки, грамотная речь и стремление помогать людям.

Помимо вовремя выплачиваемой зарплаты, официального трудоустройства и полного соцпакета, астраханские компании-работодатели предлагают будущим сотрудникам дополнительные возможности и бонусы – ДМС, питание, оплату проезда до работы и домой, обучение начинающих сотрудников опытным наставником, подарки для детей сотрудников на праздники, а также, например, «отсутствие планов продаж и тайных покупателей». Из-за дефицита кадров, работодатели стали более гибко подходить к формату занятости и предлагают сотрудникам не только полный рабочий день, но и совмещение или работу лишь в удобные часы.

Подборка высокооплачиваемых вакансий для фармацевтов и провизоров, Архангельская область:

  1. Мобильный фармацевт-провизор, от 70 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/83233191 
  2. Фармацевт-провизор, до 77 760 ₽ до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/86595149 
  3. Ночной фармацевт, до 72 000 ₽ на руки, https://hh.ru/vacancy/87006891 
  4. Мобильный фармацевт, от 74 000 ₽ до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/86202038 
  5. Фармацевт-провизор, до 65 000 ₽ до вычета налогов, https://hh.ru/vacancy/81276057 

  (фото с https://smartik.ru/ekaterinburg/post/131159890 

27 сентябрь 07:54 | : Экономика

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