Архангельская область нуждается во врачах и бухгалтерах

Эксперты hh.ru подвели итоги рынка труда Архангельской области за последний месяц и выяснили, работники из каких сфер остаются на пике востребованности у местных работодателей.

Аналитика показывает, что за последние 30 дней архангельские работодатели искали более 6 тыс. новых работников. Это превышает прошлогодний спрос на 16%. Наиболее выраженный спрос на данный момент в Архангельской области держится на кадры в области медицины. В случае работников медицины и фармацевтики местным работодателям не хватает более 1000 таких специалистов. По сравнению с прошлым годом компании Архангельской области нарастили спрос на врачей, медперсонал и фармацевтов на 57%.

На втором месте по спросу у местных работодателей – административный персонал. Компании искали таких работников на 35% больше, чем в 2023 году. Также на 26% выросла потребность в финансистах и бухгалтерах.

При этом архангельские работодатели уронили спрос на специалистов по страхованию – этих работников стали искать на 37% реже, чем в 2023 году. Также на 32% стало меньше вакансий для работников в сфере искусства и медиа, на 24% – для кадровиков, на 13% – для топ-менеджеров.