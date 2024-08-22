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Архангельская область нуждается во врачах и бухгалтерах

Эксперты hh.ru подвели итоги рынка труда Архангельской области за последний месяц и выяснили, работники из каких сфер остаются на пике востребованности у местных работодателей.

Аналитика показывает, что за последние 30 дней архангельские работодатели искали более 6 тыс. новых работников. Это превышает прошлогодний спрос на 16%. Наиболее выраженный спрос на данный момент в Архангельской области держится на кадры в области медицины. В случае работников медицины и фармацевтики местным работодателям не хватает более 1000 таких специалистов. По сравнению с прошлым годом компании Архангельской области нарастили спрос на врачей, медперсонал и фармацевтов на 57%. 

На втором месте по спросу у местных работодателей – административный персонал. Компании искали таких работников на 35% больше, чем в 2023 году. Также на 26% выросла потребность в финансистах и бухгалтерах. 

При этом архангельские работодатели уронили спрос на специалистов по страхованию – этих работников стали искать на 37% реже, чем в 2023 году. Также на 32% стало меньше вакансий для работников в сфере искусства и медиа, на 24% – для кадровиков, на 13% – для топ-менеджеров. 

 

08 октябрь 09:19 | : Будни

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