В день водопровода сотрудники РВК-Архангельск провели урок чистой воды

11 марта начальник Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Евгения Стафеева, мастер цеха канализационной сети Виталий Пономарев и лаборант Сабина Гаджиева на один урок стали учителями для четвероклассников 9-й архангельской школы. Дети узнали о свойствах воды, ее круговороте в природе, и о том, какой путь она проходит от водозабора из Северной Двины до крана в их доме. Для многих было удивительно, что вода из реки не напрямую подается горожанам, а проходит многоступенчатую систему очистки.

Ребята с интересом наблюдали за химическими опытами, отвечали на вопросы и сами задавали их. Больше всего вопросов было адресовано Виталию Пономареву – человеку, который, работая в цехе канализации, ежедневно сталкивается с засорами сетей водоотведения и их содержимым.

«Когда мне не нравится каша или суп, я выливаю их в унитаз. Получается, так делать нельзя?», - задала вопрос одна из девочек. «Да, и в супе, и в каше содержится жир. Попадая в канализацию, жир «приклеивает» к себе тряпки и другие не растворяющиеся отходы, в результате чего мы и получаем огромные комки мусора, которые не только застревают в трубах, но и портят насосы», - рассказал Виталий Пономарев.

В завершение урока ребята были посвящены в «Хранители воды», получили на память значки и раскраски, которые разработаны Росводоканалом, чтобы закрепить полученные знания о воде и канализации и поделиться ими с родителями и друзьями.

«Это уже далеко не первый мой урок чистой воды, и каждый раз мне очень приятно видеть заинтересованность детей, их вовлеченность в процесс, их отзывчивость. Когда мы рассказываем, они задают очень интересные вопросы - для нас, и для них самих. По отклику детей мы понимаем, насколько полезно проводить такие беседы и говорить, как важно беречь воду, беречь ресурсы нашей планеты Земля, беречь наши сети. Конечно, мы как ресурсоснабжающая организация обязаны содержать сети в целости и сохранности, но чем больше людей будут нам в этом помогать, тем меньше будет проблем и жалоб у горожан, тем более качественным будет водоснабжение и водоотведение», - отметила начальник Центральной аналитической лаборатории РВК-Архангельск Евгения Стафеева.

Сотрудники РВК-Архангельск убеждены: когда маленький человек поймет ценность водных ресурсов, осознает, сколько труда вложено в очистку и подготовку водопроводной воды, он будет бережнее относиться и к воде, которая течет из крана, и к канализации.