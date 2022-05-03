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УФСИН и бизнес-сообщество Архангельской области договорились о коллаборации

На базе Агентства регионального развития прошел круглый стол с участием начальника УФСИН России по Архангельской области Михаила Девятова, заместителя председателя правительства – министра экономического развития, промышленности и науки Виктора Иконникова и представителей бизнес-сообщества. Основной темой обсуждения стало расширение сети исправительных центров в Поморье.

Также в совещании приняли участие генеральный директор Агентства регионального развития Максим Заборский, президент Торгово-промышленной палаты области Виталий Лочехин, директор Ассоциации «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» Сергей Смирнов, заместитель начальника УФСИН Алексей Пятаков, заместитель начальника отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества УФСИН, Алена Тыркасова, а также представители бизнес-сообщества.

Взаимодействие УФСИН России по Архангельской области с Агентством регионального развития и ассоциацией "Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области" длится на протяжении нескольких лет в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве, что предусматривает привлечение бизнес-структур в производственный сектор подразделений уголовно-исполнительной системы региона с целью развития деятельности Центров трудовой адаптации осужденных, поиска новых рынков сбыта продукции и увеличения трудовой занятости отбывающих наказание. В ходе прошедшего круглого стола обсудили возможность трудоустройства осужденных к принудительным работам, находящихся в исправительных центрах. 

В настоящее время политика государства направлена на гуманизацию и развитие системы наказаний, альтернативных лишению свободы. Особенно широкое применение в судебной практике получил новый вид наказания – принудительные работы. Вопрос по расширению сети ИЦ, где осужденные отбывают данный вид наказания, – значимый  и обсуждается на самых высоких уровнях.

- Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что развитие сети исправительных центров на территории субъектов РФ является одним из направлений государственной политики и общей задачей, стоящей как перед нашим Управлением, так и перед Правительством области, - отметил Михаил Девятов, начальник УФСИН России по Архангельской области.

О производственных возможностях учреждений УФСИН, а также об использовании труда осужденных к принудительным работам на базе предприятий Архангельской области и создании участков, функционирующих как исправительные центры, рассказал собравшимся на круглом столе заместитель начальника УФСИН Алексей Пятаков. Он отметил, что взаимодействие с бизнес-сообществом является взаимовыгодным как для региональной уголовно-исполнительной системы, так и для самих предпринимателей. Предоставляя УФСИН возможность создания участков на базе имущества предприятий, они гарантировано будут обеспечены рабочей силой из числа осужденных к принудительным работам, что повлияет на своевременность укомплектования рабочих мест и соответственно на финансовую стабильность предприятий.

- Для бизнес-сообщества Архангельской области внедрение такого механизма взаимодействия с УФСИН может стать одним из вариантов решения проблем, связанных с нехваткой рабочих рук. Уже много лет предприниматели в разных форматах сотрудничают с учреждениями УИС. Есть примеры успешной коллаборации, и нововведения в законодательстве только усилят этот процесс, - прокомментировал генеральный директор Агентства регионального развития Максим Заборский.

Отметим, что на сегодняшний день в регионе действуют четыре участка с возможностью размещения 220 осужденных к принудительным работам, два - в Плесецком районе, один – в Котласе и еще один – в столице Поморья при колонии-поселении №3 на базе имущества организации, в которой осужденные трудоустроены. До конца 2022 года на территории региона необходимо увеличить количество мест для осужденных к принудительным работам до 550.

17 август 09:51 | : Будни

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