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В Архангельске самозанятые нашли свое место под солнцем

Чаще всего самозанятые граждане привлекают к оказанию услуг в сфере строительства, IT и транспортно-логистической отрасли. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Архангельска.
 
 По данным официальной статистики, количество физических лиц (без учета ИП), оформивших статус самозанятого, в январе 2025 года составило 11,9 млн. Согласно опросу SuperJob, услугами граждан со статусом самозанятого сегодня пользуются 20% компаний. Чаще всего предприятия и организации привлекают самозанятых, оказывающих услуги в сфере строительства, ремонта и проектирования; грузоперевозок и логистики, а также в IT-сфере. Бизнесом также востребованы услуги маркетологов, бухгалтеров, эйчаров, дизайнеров, копирайтеров и юристов со статусом самозанятого.

В каких областях чаще всего выполняют работу самозанятые (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):
 1. Строительство, проектирование
 2. Логистика, грузоперевозки
 3. Информационные технологии
 4. Маркетинг, реклама, PR
 5. Бухгалтерия, финансовый консалтинг
 6. Кадры, управление персоналом, охрана труда
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13 февраль 16:17 | : Экономика

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