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На пороге некоторых архангельских офисов вас могут встретить собаки или кошечки

В офисе каждой пятой компании живут рыбки, кошки и другие домашние животные. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Архангельска.

В офисах каждой пятой организации (20%) есть домашние животные: у 10% работодателей они появились случайно, 10% компаний приобрели их. Судя по комментариям, питомцев заводят для уюта, снижения уровня стресса и напряжения сотрудников.

 Чаще всего животных можно встретить в офисах средних (24%) и крупных компаний (20%). Причем по большей части их заводят специально.

 Целенаправленно питомцев чаще приобретают для офисов банков (16%) и IT-компаний (12%). IT — вообще самый толерантный бизнес по отношению к присутствию животных в офисах. А вот в представительствах строительных и производственных предприятий животные чаще появляются случайно (по 11%).

 Каких животных можно встретить в офисах организаций? Обычно это рыбки или амфибии, на втором месте — кошки. Также можно увидеть попугаев, различных грызунов и черепах. В некоторых офисах есть собаки и кролики.

Самые популярные офисные питомцы (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):
 • Рыбки и амфибии
 • Кошки
 • Птицы/попугаи
 • Грызуны (морские свинки, крысы и проч.)
 • Черепахи
 • Собаки
 • Кролики

(фото с https://torex.ru

04 ноябрь 09:03 | : Будни

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