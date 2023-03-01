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Самозанятые играют важную роль в экономике России

Чаще всего компании привлекают самозанятых для выполнения работ по проектированию, разработке ПО и перевозке грузов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Как и в прошлом году, услугами россиян со статусом самозанятого пользуется каждая пятая компания. Чаще всего самозанятых нанимают для выполнения работ по проектированию. Также высоко востребованы программисты, водители, маркетологи и дизайнеры, оформившие статус самозанятого.

 Сотрудничество с независимыми исполнителями малый бизнес практикует чаще более крупных предприятий и организаций (23%).

 Среди компаний различных отраслей деятельности самозанятых чаще всего нанимают работодатели из транспортно-логистической отрасли (32%), строительные организации (29%) и IT-компании (22%).

28 март 07:39 | : Экономика

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