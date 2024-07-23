Почти половина архангелогородцев готова уйти в отпуск осенью

В этом году планы на осенний отдых строят 41% архангелогородцев. Чаще всего собираются отдыхать дома, на даче или в поездках по России. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из Архангельска.

4 из 10 работающих собираются отдохнуть этой осенью: 15% проведут отпуск дома, 11% планируют поездку по России, 9% выбирают для отдыха дачу, а 6% отправятся за границу. Среди популярных направлений внутреннего туризма — курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. Топ-3 зарубежных направлений — Турция, Египет и Таиланд.



Женщины чаще выбирают отдых дома (17%) и поездки по городам России (13%). Мужчины чуть чаще делились планами отправиться за рубеж (5%). В другие сезоны за границу чаще отправляются отдыхать женщины, осенью — мужчины, очевидно, это связано с началом учебного года у детей.



Чаще всего же планами поехать за границу делились опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей (7%). Впрочем, тех, кому в отпуске и дома хорошо, среди них также больше всего (22%).



48% архангелогородцев не планируют брать осенний отпуск.



Время проведения: 11—21 августа 2024 года

Регионы России, в которых респонденты планируют провести отпуск осенью (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний):

• Краснодарский край

• Кавказ

• Золотое кольцо России

• Карелия

• Байкал

• Москва

• Санкт-Петербург

• Калининград

• Крым



Страны, в которых респонденты планируют провести отпуск осенью (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний):

• Турция

• Египет

• Таиланд

(фото с https://akwatoria.ru)