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Жители Поморья стали реже скупать недвижимость за пределами региона

«В 2024 году жители Архангельской области и Ненецкого автономного округа проявили высокую активность по регистрации недвижимости за пределами своих регионов, подав 3017 заявлений. В то же время интерес к приобретению недвижимости в наших субъектах со стороны жителей других регионов также оказался значительным – всего было подано 4468 заявлений, из которых 3764 относятся к Архангельской области и 704 к Ненецкому автономному округу. Сравнивая данные за 2024 год с предыдущим периодом, можно отметить значительный рост регистрации недвижимости в Ненецком автономном округе. Если в 2023 году было подано всего 222 заявления, то в 2024 году этот показатель увеличился до 704. В то же время в Архангельской области наблюдается снижение активности: если в 2023 году было подано 4719 заявлений, то в 2024 году их количество сократилось до 3764», – отметила заместитель руководителя регионального Управления Росреестра Екатерина Долганова. 

Граждане могут подать документы на государственный кадастровый учет и регистрацию прав по экстерриториальному принципу в любом регионе, независимо от того, где располагается сам объект. Такой способ подачи заявления существенно сокращает временные и материальные затраты граждан и повышает качество и доступность государственных услуг.

«Жителю Архангельской области не нужно никуда ехать чтобы зарегистрировать права на расположенный за пределами нашего региона объект недвижимости. Достаточно обратиться в любой удобный офис регионального МФЦ, где специалисты помогут с оформлением необходимых документов. Услуга доступна во всех отделениях. Все документы будут переведены в электронный формат, заверены электронной подписью сотрудника центра. Учетно-регистрационные действия проводятся по месту нахождения объекта недвижимости на основании электронных образов документов, созданных по месту приема пакета документов», – комментирует услугу заместитель директора по организации предоставления государственных и муниципальных услуг ГАУ АО «МФЦ» Александра Терехович.

Сроки предоставления государственной услуги не меняются, остаются такими же, как и при подаче документов по месту нахождения объектов: для осуществления кадастрового учета – до 7 рабочих дней, для регистрации прав – до 9 дней. 

13 февраль 10:51 | : Экономика

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