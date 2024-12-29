Неаккуратные владельцы архангельских участков земли могут лишиться имущества

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал разработанный Росреестром федеральный закон, которым предусмотрен комплекс мер в целях повышения эффективности использования земельных участков и объектов недвижимости. Закон принят Государственной Думой 17 декабря 2024 года и одобрен Советом Федерации 20 декабря 2024 года. Существующий в настоящее время порядок эксплуатации зданий и сооружений не обязывает их ставить на государственный кадастровый учет и осуществлять регистрацию прав на них незамедлительно после постройки. К сожалению, некоторые еще откладывают данную процедуру на неопределенные срок. В результате с каждым годом растет число бесхозяйных объектов недвижимости.

«Необходимо понимать, что если человек не зарегистрировал право на объект, он не является его собственником. Это определенная угроза защиты имущественных прав, которая становится очевидной при наступлении ЧС, изъятии земельного участка для государственных нужд или в ходе земельного или имущественного спора. В таких ситуациях доказать наличие права на недвижимость становится серьезной проблемой. Законом вводится принцип «построил – оформи», в соответствии с которым эксплуатировать построенные здания и сооружения можно будет только после их оформления. Граждане смогут это сделать в том числе с использованием упрощенного порядка оформления прав на бытовую недвижимость (например, в рамках «дачной амнистии»). Кроме того, доступны электронные сервисы, помогающие подготовить и направить документы, необходимые для получения соответствующих услуг Росреестра», – поделился руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Если объект построен застройщиком с привлечением средств участников долевого строительства, то теперь застройщик будет представлять в Росреестр заявление о государственной регистрации права собственности дольщика на квартиру или машино-место, что избавит граждан от лишних временных и трудовых затрат. Документы будут подаваться в электронном виде без затрат граждан на изготовление электронной цифровой подписи.

«За два года (в 2023 и 2024 году) на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа было выявлено 783 бесхозяйных объекта, права на которые не оформлены в Едином государственном реестре недвижимости. Их владельцы могут столкнуться с неприятными последствиями, вплоть до утраты своего имущества. Мы настоятельно рекомендуем всем гражданам ставить недвижимость на кадастровый учет и своевременно регистрировать свои права», – отметила Екатерина Долганова, заместитель руководителя регионального Управления Росреестра.