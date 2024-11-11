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Жители Поморья признались, как решают проблему безденежья

Аналитики hh.ru выяснили, какую зарплату хотят получать местные жители в конце 2024 года, а также что делают, если денег не хватает, а жить до зарплаты еще нужно несколько недель.

Данные зарплатных запросов по итогам за последние 30 дней показывают, что жители Архангельской области в большинстве своём хотят получать зарплату не ниже 50 тыс. рублей. 

«Если сравнивать текущие показатели с запросами жителей региона годом ранее, то мы увидим, что люди стали оценивать свою стоимость как работников на 1 тыс. или на 2% больше. Это в целом по рынку. Причем сильнее всего запросы выросли у тех, кто ищет работу в добывающем секторе (+22,6 тыс. рублей). Стали дороже оценивать свой труд в Архангельской области производственники: прирост зарплатных запросов на 20 тыс. рублей, консультанты по стратегии (+20 тыс.), страховые агенты (+20 тыс.), а также сельхозработники (+19 тыс.). Примечательно, что, хотя топ-менеджеры и имеют одни из самых высоких запросов по зарплате (100 тыс. рублей в среднем), за год прирост в целом среди управленцев был минимальный»,  отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.  

Между тем, даже несмотря на рост зарплатных «аппетитов», исследование hh.ru показывает, что людям, как и прежде, не хватает текущей зарплаты. Так, исследование hh.ru по итогам 2024 года показало, что 30% местным жителям не хватает зарплаты на покрытие основных нужд. По сравнению с аналогичным опросом 2021 г. показатель вырос на 10 п.п, 48% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум, полностью удовлетворять основные потребности в рамках зарплаты получается лишь у 22% (на 13 п.п. меньше, чем три года назад).

При этом стало известно, что делают местные жители в случае, если денег нет, а до зарплаты еще нужно как-то дожить. Так, из-за нехватки денег три четверти или 75% опрошенных вынуждены отказываться от путешествий и покупки новой одежды и обуви, 69% – от интересного досуга, 38% – от платной медицины и лекарств. Экономить на образовании в случае нехватки средств будут треть опрошенных.

Увеличилось число и тех, которые используют кредитные карты при нехватке денег, — в 2024 г. 36% опрошенных прибегают к этому инструменту, что на 10 п.п. больше, чем в 2021 г. В то же время все меньше респондентов берут в долг у родственников и друзей — всего 32% в 2024 г. по сравнению с 41% три года назад. Каждый десятый берет кредит в банке наличными, еще меньше занимают в микрофинансовых организациях.

Насколько выросли зарплатные запросы жителей Архангельской области за год?

Профсфера 

2024

2023

 Динамика за год, руб. 

 Добыча сырья 

        92 607 ₽ 

      70 000 ₽ 

     22 607 ₽ 

 Производство, сервисное обслуживание 

        90 000 ₽ 

      70 000 ₽ 

     20 000 ₽ 

 Стратегия, инвестиции, консалтинг 

      100 000 ₽ 

      80 000 ₽ 

     20 000 ₽ 

 Страхование 

        60 000 ₽ 

      40 000 ₽ 

     20 000 ₽ 

 Сельское хозяйство 

        99 046 ₽ 

      80 000 ₽ 

     19 046 ₽ 

 Медицина, фармацевтика 

        58 847 ₽ 

      45 000 ₽ 

     13 847 ₽ 

 Управление персоналом, тренинги 

        69 832 ₽ 

      57 174 ₽ 

     12 658 ₽ 

 Информационные технологии 

        71 497 ₽ 

      60 000 ₽ 

     11 497 ₽ 

 Закупки 

        70 000 ₽ 

      59 898 ₽ 

     10 102 ₽ 

 Домашний, обслуживающий персонал 

        50 000 ₽ 

      40 000 ₽ 

     10 000 ₽ 

 Рабочий персонал 

        70 000 ₽ 

      60 000 ₽ 

     10 000 ₽ 

 Строительство, недвижимость 

        80 000 ₽ 

      70 000 ₽ 

     10 000 ₽ 

 Юристы 

        70 000 ₽ 

      60 000 ₽ 

     10 000 ₽ 

 Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 

        50 000 ₽ 

      40 323 ₽ 

       9 677 ₽ 

 Финансы, бухгалтерия 

        60 000 ₽ 

      50 474 ₽ 

       9 526 ₽ 

 Безопасность 

        51 357 ₽ 

      42 167 ₽ 

       9 190 ₽ 

 Искусство, развлечения, массмедиа 

        50 000 ₽ 

      41 151 ₽ 

       8 849 ₽ 

 Наука, образование 

        50 481 ₽ 

      44 084 ₽ 

       6 397 ₽ 

 Административный персонал 

        45 793 ₽ 

      40 000 ₽ 

       5 793 ₽ 

 Продажи, обслуживание клиентов 

        50 000 ₽ 

      45 000 ₽ 

       5 000 ₽ 

 Розничная торговля 

        40 000 ₽ 

      35 000 ₽ 

       5 000 ₽ 

 Туризм, гостиницы, рестораны 

        40 000 ₽ 

      35 000 ₽ 

       5 000 ₽ 

 Автомобильный бизнес 

        63 369 ₽ 

      59 502 ₽ 

       3 867 ₽ 

 Маркетинг, реклама, PR 

        50 980 ₽ 

      49 007 ₽ 

       1 972 ₽ 

 Высший и средний менеджмент 

      100 000 ₽ 

      98 657 ₽ 

       1 343 ₽ 

 Транспорт, логистика, перевозки 

        60 000 ₽ 

      60 000 ₽ 

            -   ₽ 

10 декабрь 08:52 | : Экономика

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