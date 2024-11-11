Жители Поморья признались, как решают проблему безденежья

Аналитики hh.ru выяснили, какую зарплату хотят получать местные жители в конце 2024 года, а также что делают, если денег не хватает, а жить до зарплаты еще нужно несколько недель.

Данные зарплатных запросов по итогам за последние 30 дней показывают, что жители Архангельской области в большинстве своём хотят получать зарплату не ниже 50 тыс. рублей.

«Если сравнивать текущие показатели с запросами жителей региона годом ранее, то мы увидим, что люди стали оценивать свою стоимость как работников на 1 тыс. или на 2% больше. Это в целом по рынку. Причем сильнее всего запросы выросли у тех, кто ищет работу в добывающем секторе (+22,6 тыс. рублей). Стали дороже оценивать свой труд в Архангельской области производственники: прирост зарплатных запросов на 20 тыс. рублей, консультанты по стратегии (+20 тыс.), страховые агенты (+20 тыс.), а также сельхозработники (+19 тыс.). Примечательно, что, хотя топ-менеджеры и имеют одни из самых высоких запросов по зарплате (100 тыс. рублей в среднем), за год прирост в целом среди управленцев был минимальный», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Между тем, даже несмотря на рост зарплатных «аппетитов», исследование hh.ru показывает, что людям, как и прежде, не хватает текущей зарплаты. Так, исследование hh.ru по итогам 2024 года показало, что 30% местным жителям не хватает зарплаты на покрытие основных нужд. По сравнению с аналогичным опросом 2021 г. показатель вырос на 10 п.п, 48% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум, полностью удовлетворять основные потребности в рамках зарплаты получается лишь у 22% (на 13 п.п. меньше, чем три года назад).

При этом стало известно, что делают местные жители в случае, если денег нет, а до зарплаты еще нужно как-то дожить. Так, из-за нехватки денег три четверти или 75% опрошенных вынуждены отказываться от путешествий и покупки новой одежды и обуви, 69% – от интересного досуга, 38% – от платной медицины и лекарств. Экономить на образовании в случае нехватки средств будут треть опрошенных.

Увеличилось число и тех, которые используют кредитные карты при нехватке денег, — в 2024 г. 36% опрошенных прибегают к этому инструменту, что на 10 п.п. больше, чем в 2021 г. В то же время все меньше респондентов берут в долг у родственников и друзей — всего 32% в 2024 г. по сравнению с 41% три года назад. Каждый десятый берет кредит в банке наличными, еще меньше занимают в микрофинансовых организациях.

Насколько выросли зарплатные запросы жителей Архангельской области за год?