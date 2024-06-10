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Аналитика рынка труда в июне: жители Архангельской области хотят зарабатывать больше

По итогам за последние 30 дней соискатели в регионах СЗФО нарастили «зарплатные аппетиты» на 10 тыс. до 70 тыс. рублей. Подобный тренд роста запросов прослеживается и в целом по стране: + 7 тыс. к ожидаемой зарплате, что увеличило запросы россиян до 62 тыс. рублей. Соискатели в Архангельской области тоже изменили картину рынка труда. Так, кандидаты стали запрашивать доход на 5 тыс. больше, чем летом 2023 года. Сейчас средняя зарплата, на которую соглашаются местные жители, не ниже 50 тыс. рублей. 

«Конечно же, запросы соискателей сильно зависят от разных факторов и один ключевых – это профессиональная сфера, в которой кандидат ищет работу. Так, наиболее требовательными оказались соискатели из сферы консалтинга и стратегии – кандидаты в этой сфере нарастили запросы сразу на 20 тыс. до 100 тыс. рублей. Вторые по уровню «аппетитов» – юристы, их средняя ожидаемая зарплата начинается в Архангельской области от 70 тыс. За год эти специалисты нарастили запросы более чем на 14 тыс. рублей. Также на 12 тыс. рублей больше, чем в прошлом году (не менее 82 тыс.), хотят в регионе получать работники сельскохозяйственного сектора. На 10 тыс. больше хотят зарабатывать специалисты добывающей отрасли (не менее 80 тыс.), работники науки и образования (не менее 50 тыс.), специалисты в сфере продаж (не менее 50 тыс.), производственники (не менее 80 тыс.). Подобный рост ожиданий в зарплате у соискателей среди прочего может быть связан с тем, что люди видят повышенный спрос у компаний, а также высокую заинтересованность у работодателей. Как следствие растут и ожидания у людей», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.  

Самыми скромными оказались работники сферы закупок – их запросы выросли лишь на 158 рублей. При этом зафиксировано 2 сферы, где соискатели не изменили или даже уменьшили свои зарплатные запросы. В частности, это относится к области рабочего персонала и автобизнеса.

Кроме того, что соискатели стали запрашивать доход в разы выше, чем в прошлом году, люди стали менее гибкими в вопросе зарплатные переговоров. Так, опрос hh.ru по итогам за II квартал показал, что лишь 40% опрошенных жителей СЗФО и в том числе в Архангельской области готовы уменьшить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства. Причем по сравнению с летом 2023 года таких стало меньше на 7%. 

15 июль 16:20 | : Будни

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