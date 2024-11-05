Рекордсменом по засорам канализации стал Ломоносовский округ Архангельска

Специалисты цеха канализационной сети РВК-Архангельск за последние три месяца устранили 3376 подпоров канализации в разных районах города. Статистика, которую ведут инженеры цеха, показывает: чаще всего аварийные бригады выезжают в Ломоносовский и Октябрьский округа.

«В Ломоносовском округе выполнено 988 заявок по подпорам. Здесь самыми проблемными адресами стали ул.Шабалина - дома 22, 24, 26, ул.Северодвинская 68/2. В Октябрьском округе наши специалисты устранили 920 засоров на сетях канализации, при этом наибольшее количество раз мы работали в районе Архангельской областной клинической больницы на улице Гагарина и на пр. Дзержинского, 15. На третьем месте по количеству засоров – округ Варавино – Фактория, здесь мы отработали 412 заявок за три месяца. Больше всего проблем доставил коллектор по ул.Воронина, но после проведенной в ноябре гидродинамической промывки мы отмечаем значительное снижение заявок», - рассказала специалист цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виктория Распопова.

Засоры в Соломбальском округе чаще всего ликвидировали на участке от ул.Краснофлотской, 5 до пересечения с площадью Терехина, у домов с 7 по 21 по улице Советской, в 90, 92 и 94 домах по Никольскому проспекту, на пересечении улиц адмирала Кузнецова, 17, 19, 27 и ул.Кедрова, 38. Итог трех месяцев – 346 устраненных засоров.

В Майской горке лидерами по выброшенным в канализацию влажным салфеткам и прочему бытовому мусору стали 6 и 7 микрорайоны, а также дом 36 по ул. Карпогорской. В домах 113 и 115 по Ленинградскому проспекту неткаными материалами были забиты все колодцы. В этом округе бригады ликвидировали 331 подпор.

«Влажные салфетки - это катастрофа для сетей водоотведения - отмечает водитель каналопромывочной машины РВК-Архангельск Вячеслав Поршнев. - У каждой насосной станции мы буквально вытаскиваем кубометры салфеток и тряпок! Есть участки сети, которые работали годами и не требовали какого-то особенного подхода, есть станции, которые с с момента постройки работали штатно. А теперь из-за такой кажущейся мелочи как влажные салфетки это оборудование не может полноценно работать».

Для ликвидации засоров РВК-Архангельск применяет современную каналопромывочную технику. Загрязнения разбиваются струями воды под давлением и извлекаются из трубы с помощью вакуумного оборудования. В этом году таким образом промыто более 33 километров коммуникаций.

Засоры могут стать причиной подтопления подвалов домов и квартир первых этажей многоэтажек. Профилактика засора начинается с каждого жителя Архангельска. Чтобы уберечь трубы, достаточно соблюдать простые правила: не смывать в канализацию жир, предметы личной гигиены, салфетки и влажную туалетную бумагу, наполнители туалетов для животных, остатки строительных смесей и другой нерастворимый мусор.



