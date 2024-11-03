В Архангельской области появилась работа мечты для оригиналов

Аналитики hh.ru проанализировали и подготовили рейтинг самых необычных и редких вакансий в ноябре в Архангельской области.

За последний месяц работодатели Архангельской области разместили более 6,3 тыс. новых вакансий. Это на 16% больше, чем в конце 2023 года. Компании публикуют как варианты массовых профессий: продавцы, грузчики, курьеры, консультанты, водители, так и предложения о работе для представителей редких профессий.

В связи с возрастающим спросом на новых работников в регионе эксперты hh.ru сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели прямо сейчас.

· Необычная вакансия этого месяца в Архангельске – крановщик козлового крана. Нужно заниматься погрузкой автотранспорта и выгрузкой вагонов. Работодатель предлагает зарплату до 60 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/110302738

· Другое редкое предложение – вакансия для автоэкспертов. За проведение автотехнических экспертиз, проведение осмотров автомобилей и взаимодействие со страховыми компаниями им готовы платить зарплату от 60 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/107794766

· Еще одна необычная вакансия – изготовитель творожных изделий: ему предстоит заниматься производством и упаковкой молочных продуктов. Компания предлагает соискателю обучение с наставником, возможность заниматься спортом на территории предприятия, ежегодное премирование и материальную помощь, а также зарплату от 43 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/109269432

· Из дефицитной транспортной сферы – вакансия кузовщика-стапельщика. Требуется аналогичный опыт работы от года, знание технологий кузовного ремонта, ему предлагают доход от 70 000 ₽, https://spb.hh.ru/vacancy/106300909

· В Северодвинске ищут тренера по футболу с жильем на тренировочной базе и зарплатой от 65 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/111529699

· Для инженеров морских специальностей – вакансия строителя кораблей с предлагаемым доходом от 60 000 ₽ на руки. Работодатель ищет специалиста для организации и контролю работ по сервисному обслуживанию кораблей и судов, https://spb.hh.ru/vacancy/111522445

· От крупной онлайн-школы и для тех, кто готов к публичным выступлениям – вакансия куратора школы. Компания в поисках агента для проведения презентации о школе в разных городах России, ему предлагают зарплату до 120 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/111098375

· Высокооплачиваемое предложение для транспортников – вакансия приемщик локомотивов с предлагаемым доходом до 107 000 ₽, https://spb.hh.ru/vacancy/110948038

· Для опытных управленцев: вакансия для топ-менеджера с опытом в IT. Предстоит координировать команду менеджеров, выстраивать стратегии и следить за ключевыми показателями, от 150 000 ₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/109486211 (Удаленно)

· Еще одна вакансия с высокой зарплатой: зарубежный аналитический центр ищет консультанта для проведения исследований на внешнеполитические темы, до 2 000 $ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/111416434 (Удаленно)

· Туристическое агентство ищет удаленного менеджера по продаже авиабилетов и других туруслуг, предлагается зарплата от 80 000 ₽, https://spb.hh.ru/vacancy/111441579 (Удаленно)