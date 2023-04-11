На рынке труда Архангельской области появились необычные вакансии

В связи с возрастающим спросом на новых работников в Архангельской области эксперты hh.ru сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели прямо сейчас.

Капитан-наставник, зарплата от 100 000 рублей. на руки, компания ищет специалиста, который сможет обучить, давать экспертные заключения и проводить целенаправленную работу по совершенствованию навыков судовых экипажей по управления судном, https://hh.ru/vacancy/80311098

зарплата от 100 000 рублей. на руки, компания ищет специалиста, который сможет обучить, давать экспертные заключения и проводить целенаправленную работу по совершенствованию навыков судовых экипажей по управления судном, https://hh.ru/vacancy/80311098 Рыбообработчик, зарплата от 110 000 рублей на руки. Этот специалист будет заниматься разделкой разных видов рыб и ее заморозкой. Местом работы станет северный город, Мурманск, https://hh.ru/vacancy/79848836

зарплата от 110 000 рублей на руки. Этот специалист будет заниматься разделкой разных видов рыб и ее заморозкой. Местом работы станет северный город, Мурманск, https://hh.ru/vacancy/79848836 Такелажник – это специалист по перемещению крупногабаритных и тяжеловесных грузов в соответствии с правилами, законодательными нормами и требованиями безопасности. Кандидату предстоит работать с такелажем, круглым лесом и бензопилой, https://hh.ru/vacancy/79213329

– это специалист по перемещению крупногабаритных и тяжеловесных грузов в соответствии с правилами, законодательными нормами и требованиями безопасности. Кандидату предстоит работать с такелажем, круглым лесом и бензопилой, https://hh.ru/vacancy/79213329 Инструктор по обучению вождению категории В , зарплата до 150 000 руб. на руки. Этот специалист занимается обучением учеников. Инструктор должен будет готов пройти трехмесячную стажировку, https://hh.ru/vacancy/80419446

, зарплата до 150 000 руб. на руки. Этот специалист занимается обучением учеников. Инструктор должен будет готов пройти трехмесячную стажировку, https://hh.ru/vacancy/80419446 Регулировщик хвостового хозяйства, зарплата от 48 000 руб. на руки. Мог сработать ассоциативный ряд с рыбами или скотом, но данный специалист занимается наблюдением за состоянием дамбы хвостового хранилища и гранулометрическим составом хвостов, и регулированием скорости потока хвостов по участку, https://hh.ru/vacancy/81071493

зарплата от 48 000 руб. на руки. Мог сработать ассоциативный ряд с рыбами или скотом, но данный специалист занимается наблюдением за состоянием дамбы хвостового хранилища и гранулометрическим составом хвостов, и регулированием скорости потока хвостов по участку, https://hh.ru/vacancy/81071493 Пескоструйщик, до 200 000 руб. на руки. А деятельность этого специалиста не связана с песком. Пескоструйщик занимается обработкой поверхностей, очисткой от грязи, ржавчины, старой краски и т.д., https://hh.ru/vacancy/81441513

до 200 000 руб. на руки. А деятельность этого специалиста не связана с песком. Пескоструйщик занимается обработкой поверхностей, очисткой от грязи, ржавчины, старой краски и т.д., https://hh.ru/vacancy/81441513 Рабочий на покос травы, муниципальное унитарное предприятие ищет работника, который будет заниматься покосом травы и ее уборкой в мешки. Этому сотруднику готовы платить от 30 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/81575456?

ищет работника, который будет заниматься покосом травы и ее уборкой в мешки. Этому сотруднику готовы платить от 30 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/81575456? Блинщик , зарплата от 18 000 руб. на руки. Этому сотруднику нужно будет заниматься приготовление полуфабрикатов, заготовок и выпечкой блинов, https://hh.ru/vacancy/80024965

, зарплата от 18 000 руб. на руки. Этому сотруднику нужно будет заниматься приготовление полуфабрикатов, заготовок и выпечкой блинов, https://hh.ru/vacancy/80024965 Размольщик сухих смесей , зарплата от 60 000 руб. на руки. Этому работнику нужно будет измельчать продукции в мельницах, https://hh.ru/vacancy/80861724

, зарплата от 60 000 руб. на руки. Этому работнику нужно будет измельчать продукции в мельницах, https://hh.ru/vacancy/80861724 Ночного укладчика хлебобулочных изделий ищет один из архангелогородских работодателей. Сотрудник должна будет отвечать за упаковку и укладку хлебобулочных изделий, https://hh.ru/vacancy/80102982