В Архангельской области ищут специалистов уникальных профессий

В связи с возрастающим спросом на новых работников в Архангельской области эксперты hh.ru сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели прямо сейчас.

Заготовитель водорослей, зарплата от 50 000 рублей. на руки, компания ищет специалиста, который сможет работать на период заготовительного сезона на островах Белого моря. Для того, чтобы подойти на эту должность, достаточно иметь хорошую физическую выносливость, так как работа тяжелая. Работодатель берет на себя оплату проживания, трехразового питания, а также траты на дорогу от Архангельска, https://hh.ru/vacancy/83295456

зарплата от 50 000 рублей. на руки, компания ищет специалиста, который сможет работать на период заготовительного сезона на островах Белого моря. Для того, чтобы подойти на эту должность, достаточно иметь хорошую физическую выносливость, так как работа тяжелая. Работодатель берет на себя оплату проживания, трехразового питания, а также траты на дорогу от Архангельска, https://hh.ru/vacancy/83295456 Трубогибщик, зарплата от 90 000 рублей на руки. В обязанности будущего сотрудника будут входить гибка труб из сталей различных марок среднего диаметра и обжатие, раздача и отбортовка концов труб из различных марок сталей и сплавов. Требования для работника серьезные: необходимо уметь читать сложные чертежи, рассчитывать длину труб при гибке, знать устройства, характеристики и правила эксплуатации трубогибочных станков, При этом, работодатель предоставляет возможность участия в ипотечной программе, что является большим преимуществом, а также повысить разряд на территории предприятия и получать новую профессию, если у сотрудника возникнет желание, https://hh.ru/vacancy/79903526

зарплата от 90 000 рублей на руки. В обязанности будущего сотрудника будут входить гибка труб из сталей различных марок среднего диаметра и обжатие, раздача и отбортовка концов труб из различных марок сталей и сплавов. Требования для работника серьезные: необходимо уметь читать сложные чертежи, рассчитывать длину труб при гибке, знать устройства, характеристики и правила эксплуатации трубогибочных станков, При этом, работодатель предоставляет возможность участия в ипотечной программе, что является большим преимуществом, а также повысить разряд на территории предприятия и получать новую профессию, если у сотрудника возникнет желание, https://hh.ru/vacancy/79903526 Аппаратчик сепарирования – это специалист, который ведет процесс отделения эмульсий, суспензий, жидкости и газовой смеси, твердых продуктов на сепараторах различной конструкции. Кандидата готовы обучить, взять без опыта работы в данной сфере. Данная вакансия предусматривает оплачиваемую стажировку для соискателей без опыта работы, https://hh.ru/vacancy/83196545

– это специалист, который ведет процесс отделения эмульсий, суспензий, жидкости и газовой смеси, твердых продуктов на сепараторах различной конструкции. Кандидата готовы обучить, взять без опыта работы в данной сфере. Данная вакансия предусматривает оплачиваемую стажировку для соискателей без опыта работы, https://hh.ru/vacancy/83196545 Водолаз , зарплата до 150 000 руб. на руки. Кандидату предстоит погружаться на глубину до 10 метров и заниматься прокладкой труб, грунтоуборкой, демонтажом и монтажом металлоконструкций. Из требований выделяется опыт от 1 года, знание современной водолазной техники и умение решать нестандартные задачи. Работы будут проводиться в Архангельске и длиться с июля по ноябрь, при этом работодатель готов рассмотреть кандидатов из других городов и регионов, оплатить им жилье и проезд, https://hh.ru/vacancy/83184727

, зарплата до 150 000 руб. на руки. Кандидату предстоит погружаться на глубину до 10 метров и заниматься прокладкой труб, грунтоуборкой, демонтажом и монтажом металлоконструкций. Из требований выделяется опыт от 1 года, знание современной водолазной техники и умение решать нестандартные задачи. Работы будут проводиться в Архангельске и длиться с июля по ноябрь, при этом работодатель готов рассмотреть кандидатов из других городов и регионов, оплатить им жилье и проезд, https://hh.ru/vacancy/83184727 Цветовод, в Архангельске ищут специалиста, который займется озеленением города, оформлением клумб и поливом растений. Работодатель выделяет лишь одно, но важное требование – иметь желание работать, https://hh.ru/vacancy/83128600

в Архангельске ищут специалиста, который займется озеленением города, оформлением клумб и поливом растений. Работодатель выделяет лишь одно, но важное требование – иметь желание работать, https://hh.ru/vacancy/83128600 Шоколатье, кондитерская лаборатория ищет в современный цех сотрудника, который будет заниматься разработкой новых видов изделий и готовить кондитерские произведения искусства. Работодатель готов платить шоколатье до 70 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/83087034

ищет в современный цех сотрудника, который будет заниматься разработкой новых видов изделий и готовить кондитерские произведения искусства. Работодатель готов платить шоколатье до 70 000 руб. на руки, https://hh.ru/vacancy/83087034 Составитель поездов, зарплата от 76 000 руб. на руки. Этому сотруднику нужно будет заниматься формированием поездов на железнодорожной станции, проводить работы по изменению составов поездов, а также отцеплять и прицеплять вагоны. Самым главным требованием для допуска к работе является наличие свидетельства на право работы по профессии «составитель поездов» или «кондуктор грузовых поездов», https://hh.ru/vacancy/83047512

(фото с https://vuzopedia.ru/ssuzy/khabarovskiy-kolledzh-vodnogo-transporta-i-promyshlennosti/professii/1408)