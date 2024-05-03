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В Архангельской области появились интересные и необычные вакансии

Аналитики hh.ru проанализировали и подготовили рейтинг самых необычных и редких вакансий в июне в северном регионе. 

 

За последний месяц работодатели Архангельской области разместили более 5,7 тыс. новых вакансий. Это на 15% больше, чем летом 2023 года. Компании публикуют как варианты массовых профессий: продавцы, грузчики, курьеры, консультанты, водители, так и предложения о работе для представителей редких профессий.

 

В связи с возрастающим спросом на новых работников в Архангельской области эксперты hh.ru сформировали рейтинг интересных и небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели прямо сейчас.

 

  • Компания ищет опытных каменщиков с опытом работы от года, готовых к вахтовому методу работы за зарплату от 165 тыс. рублей на руки, с предоставлением полного соцпакета и проживания в квартирах, https://spb.hh.ru/vacancy/100613656 
  • Вакансия сменного капитана (река/море), предлагающая не только питание и проживание на борту, но и скидки на продукцию и квартиры крупного застройщика, https://spb.hh.ru/vacancy/101740289 
  • Московский университет в поисках активного и энергичного агента для привлечения абитуриентов, желающего помочь молодежи получить качественное образование. График свободный, есть возможность работать удаленно, https://spb.hh.ru/vacancy/101700462
  • Всем известная ИТ-компания ищет куратора со знанием турецкого языка для удаленной работы в команде бэк-офиса. Нужно работать с людьми, ставить цели и вести команду к результату – https://spb.hh.ru/vacancy/101602881 
  • Действительно редкая вакансия: рабочий на плантацию клюквы с зарплатой от 100 тыс. рублей на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/100835030. Предлагается вахта с питанием и проживанием на плантации, требуется работать с бензопилой или заниматься сборкой материала.
  • Предложение для специалиста по обслуживанию домофонов с зарплатой до 50 тыс. рублей + премия. Работодатель ждет от соискателя умения работать с инструментом и техникой, а также решать технические задачи, поощряются навыки использования смартфона, неконфликтный характер, https://spb.hh.ru/vacancy/100484572
  • Редкая, но важная вакансия – няня в реанимацию. Без требований к стажу работы, но с потребностью в особой внимательности и ответственности соискателя – https://spb.hh.ru/vacancy/101501684 
  • Непыльная и модная работа – корпоративный блогер. Для тех, кто активно ведет личные соцсети и хочет превратить это хобби в доход до 50 тыс. рублей на руки ежемесячно. Нужно будет создавать контент о легальных способах списания долгов – https://spb.hh.ru/vacancy/101651542 
  • В продолжение темы долгов отметим и другую вакансию – специалиста по взысканию задолженности. Работа подразумевает телефонные переговоры с клиентами, от соискателя ожидается готовность к коммуникации и решению проблем в сфере финансов (удаленно), https://spb.hh.ru/vacancy/99864598 

(фото с https://shumilles.by 

17 июнь 08:49 | : Экономика

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