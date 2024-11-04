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Московский проспект в Архангельске сдан раньше срока

На целые сутки от запланированного! О достижениях дорожников рассказывает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Все пять этапов ремонтно-восстановительных работ позади. Бригады ТГК-2 заменили поврежденный участок тепломагистрали ДУ-800, заполнили систему, выровняли давление в сети.

 С подрядчиком заранее была достигнута договоренность – держать наготове технику для укладки асфальта. Сейчас восстановление благоустройства завершается, на этот раз не в плитах. Перекресток пр. Московского и ул. Смольный Буян – важный транспортный узел, где необходимо обеспечить хорошую пропускную способность

 С момента начала ремонтных работ мы держали на контроле каждый этап, чтобы исключить продление сроков. В итоге удалось их сократить: движение по Московскому будет открыто сегодня, 25 ноября, с 22 часов.

 Департамент транспорта информирует перевозчиков, чтобы завершающие рейсы автобусов сегодня выполнялись по обычной схеме движения.


25 ноябрь 16:45 | : Экономика

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