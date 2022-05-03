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Несколько важных уточнений на тему закрытия Краснофлотского моста

Рассказывает заместитель главы Архангельска по инфраструктурному развитию Игорь Арсентьев:

  1. Организация движения общественного транспорта:
    - Маршрут №15 будет следовать со стороны города до конечной остановки на о. Краснофлотский;
    - Маршрут №3 и №23 продолжат движение по штатному расписанию через Северодвинский мост и далее по Исакогорском округу.
  2. Режим работы светофорных объектов:
    - Спуск с моста увеличение зелёной фазы на 10 секунд;
    - Перекрёсток пр.Московский и ул.Павла Усова увеличение зелёной фазы по пр.Московский в обоих направлениях на 10 секунд;
    - Перекресток ул.Урицкого и ул.Розы Шаниной со стороны пр.Обводный канал налево увеличение зелёной фазы на 10 секунд;
    - Перекрёсток ул.Дзержинского и ул.23-й Гвардейской дивизии со стороны ул.Смольный Буян увеличение зелёной фазы на 10 секунд;
    - Перекрёсток пр.Московский и ул.Смольный буян по пр.Московский в обоих направлениях увеличение зелёной фазы на 5 секунд.
  3. Движение транспорта по Северодвинскому мосту:
    - движение разрешено СТРОГО транспортным средствам с нагрузкой на ось не более 3,5 тонн;
    - с целью контроля за организацией движения экипажами ГИБДД будет осуществляться патрулирование со стороны ул.Розы Шаниной и ул.Сурповская.

Напомним, движение автотранспорта по Краснофлотскому мосту в Архангельске закрывается с 8 по 12 августа 2022 года.

05 август 07:30 | : Экономика

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