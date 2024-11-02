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В Архангельске восстанавливают поврежденную тепломагистраль

Глава областной столицы Дмитрий Морев обрисовал архангелогородцам ситуацию с аварией на Московском проспекте:

- С нуля часов бригады ТГК-2 приступили к устранению повреждения на тепломагистрали ДУ-800 на пр. Московском.

 Ремонт предполагает 5 этапов. Сегодня техника и специалисты занимаются раскопкой, определяют точное место и объем повреждения, завозят необходимые материалы. Предположительно предстоит заменить около 10 метров трубы. Дома остаются с отоплением.

 Завтра будет выполняться непосредственно ремонт: вырежут поврежденный участок, заменят его на новый трубопровод. При производстве этих работ с 6 утра 22 ноября будет ограничено теплоснабжение в квартале Смольный Буян – Московский - Павла Усова – Ленинградский. По прогнозу температура воздуха в пятницу будет плюсовой.

 В субботу ТГК-2 планирует восстанавливать изоляцию теплотрассы, монтировать железобетонные короба, в которых она проходит. В воскресенье – обратная засыпка, трамбовка. В понедельник – асфальтирование либо укладка плит в зависимости от погодных условий.

 На перекрестке пр. Московского и ул. Смольный Буян находится один из самых сложных узлов: теплотрасса здесь проложена в 70-х годах с тремя поворотами. Для устранения дефекта потребовалось полное перекрытие движения, при этом транспортные службы постоянно мониторят ситуацию на перекрестках и регулируют работу светофоров.

 Руководство ТГК-2 каждые 4 часа докладывает о ходе работ, направляет отчеты с фото- и видеофиксацией.

21 ноябрь 11:57 | : Происшествия

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