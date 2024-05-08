Дмитрий Морев: "Мы открываем мост"

- Северодвинский мост открываем для движения транспорта уже в полночь 21-го. Машины и автобусы со вторника смогут следовать по своим привычным схемам, - рассказал глава Архангельска Дмитрий Морев.



Дорожникам удалось на 2 дня раньше срока завершить ремонт на подъемном пролёте. Именно эта часть испытывает самые большие нагрузки, вибрацию при прохождении поездов. На 18 часов все ремонтные работы завершены, идет уборка территории перед нанесением разметки.



Этой ночью разводки моста не будет, а в ночь 22 мая пройдут первые испытания с подъемом пролёта, на котором заменили покрытие.



- Объект был сложный с точки зрения организации ремонтных работ: требовалось постоянно уравновешивать стороны пролета, грамотно расставлять технику, взвешивать и распределять асфальтобетонную смесь. Подрядчик заменил и гидроизоляционное полотно. По оценке специалистов, работа выполнена чётко, грамотно и качественно.



Благодарю сотрудников подрядной организации «МСК-Север» за оперативность и ответственность, а МУП «Городское благоустройство» за подготовку и контроль, - выразил свои чувства градоначальник.



