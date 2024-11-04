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В Архангельской области транспортникам предлагают заманчивые зарплаты

В ноябре России отмечают День работников транспорта. По такому случаю аналитики hh.ru выяснили, как обстоят дела в профобласти «Транспорта, логистики и перевозок», где больше всего подобных вакансий в стране и в каком регионе предлагают самые высокие зарплаты специалистам транспортной сферы. 

Транспортная сфера – в топ-7 самых дефицитных в стране по итогам октября – hh.индекс составляет 3,1 резюме на вакансию при норме от 4 до 8. Наибольший дефицит в региональном разрезе наблюдается в Чукотском АО (1,2), Еврейском АО (1,5) и в Тамбовской области (2,0). При этом профобласть «Транспорт, логистика и перевозки» – одна из самых человекоёмких в России, её доля от общего числа вакансий в стране по итогам октября составила 14,8%. Если посмотреть на конкретные специализации в транспортной сфере, то самыми дефицитными в стране окажутся водители – hh.индекс составляет 3,5 резюме на вакансию и машинисты – 2,3 резюме на вакансию.

Динамика вакансий

В целом по стране прирост вакансий год к году (январь – середина ноября 2024 года к аналогичному периоду 2023 года) в транспортной сфере составил 31%, в этом году в профсфере было опубликовано почти 1,6 млн вакансий. В Архангельской области спрос на транспортников год к году вырос на 41%: местные работодатели искали около 6,5 тыс. сотрудников для работы в транспортном секторе. Если говорить про другие регионы СЗФО, то по приросту новых вакансий по сравнению с 2023 годом лидируют: Ленобласть (спрос на транспортников вырос сразу на 60%), Калининградская область (+52%) и Карелия (+50%). Также высок спрос на транспортников и в Вологодской области (+60%), Мурманской области (+26%), в Новгородской области (+45%), Коми (+42%) и Псковской области (+48%). Таким образом, ни в одном регионе СЗФО нет падения спроса на транспортников. 

Предлагаемые зарплаты

В конце этого года средняя предлагаемая заработная плата в области транспорта и логистики составляет 107,5 тыс. рублей, прирост к началу года – 16%, год к году – 27%. В Архангельской области зарплата в транспортном секторе за год выросла на 43% до 105,7 тыс. рублей. В целом по СЗФО одну из самых высоких зарплат также готовы платить транспортникам работодатели из Коми (более 124 тыс. рублей), Мурманской области (более 104 тыс.) и Псковской области (более 102 тыс.). 

Среди регионов-лидеров по средним предлагаемым зарплатам в 2024 году – многие из тех, что показали больший положительный прирост в вакансиях – это те же республики СКФО (Республика Ингушетия – 195,8 тыс. рублей, Чеченская Республика – 190 тыс. рублей, Кабардино-Балкарская Республика – 180,6 тыс. рублей), Ненецкий АО – 200 тыс. рублей, Чукотский АО – 186, 9 тыс. рублей. 

25 ноябрь 09:00 | : Экономика

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