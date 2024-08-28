Врач и агроном возглавили список самых дефицитных профессий в Поморье

Эксперты hh.ru подвели итоги рынка труда за 9 месяцев 2024 года и выяснили, какие профессии оказались в самом большом дефиците у местных работодателей.

Рынок труда Архангельской области продолжает бить рекорды по кадровому дефициту: с начала года число соискателей на одну вакансию в целом по местному рынку труда не повышается выше 3,7 человек на место. При этом в регионе есть целый ряд профессий, где дефицит обострён до предела. Так, самой дефицитной в Архангельской области по итогам за 9 месяцев этого года оказалась профессия врача – на одну вакансию по этой специализации претендует 1 соискатель. Индекс активных резюме на одну вакансию врача – 0,3.

Между тем зарплата, которую предлагают работодатели СЗФО и в том числе Архангельской области врачам, сегодня достигла 91 тыс. рублей, что на 17% больше, чем в 2023 году.

Также в рейтинг самых востребованных профессий, с одной стороны, и самых дефицитных, с другой, попали профессия агронома (индекс активных резюме 1), фармацевта, повара/пекаря, а также токаря/фрезеровщика.

Менее двух кандидатов на одно рабочее место приходится и в остродефицитной профессии монтажника и медсестры/медбрата. В рейтинг в этом году также попали и стали дефицитными из-за нехватки кандидатов профессии продавца/кассира, администратора и товароведа.

Стал известен и топ-10 самых высококонкурентных профессий, из-за обилия желающих найти работу по этим специальностям. Возглавляют рейтинг в регионе профессия тестировщика (96 резюме на вакансию), системного инженера (80), руководителя проектов (79), дизайнера (77), журналиста, фотографа, PR-менеджера, психолога, аналитика.

Ключевая причина дефицита сотрудников — негативные демографические процессы в стране. Они долгосрочные, хорошо поддаются прогнозированию, и, к сожалению, позитивных тенденций здесь ждать не приходится. В базе проблематики — демографическая яма 90-х и нулевых. Дополнительно ситуацию с отсутствием в силу демографии людей на рынке труда усугубили события, произошедшие после 2020 года.

(фото с https://ufa.mk.ru)