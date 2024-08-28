Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Врач и агроном возглавили список самых дефицитных профессий в Поморье

Эксперты hh.ru подвели итоги рынка труда за 9 месяцев 2024 года и выяснили, какие профессии оказались в самом большом дефиците у местных работодателей. 

 Рынок труда Архангельской области продолжает бить рекорды по кадровому дефициту: с начала года число соискателей на одну вакансию в целом по местному рынку труда не повышается выше 3,7 человек на место. При этом в регионе есть целый ряд профессий, где дефицит обострён до предела. Так, самой дефицитной в Архангельской области по итогам за 9 месяцев этого года оказалась профессия врача – на одну вакансию по этой специализации претендует 1 соискатель. Индекс активных резюме на одну вакансию врача – 0,3. 

Между тем зарплата, которую предлагают работодатели СЗФО и в том числе Архангельской области врачам, сегодня достигла 91 тыс. рублей, что на 17% больше, чем в 2023 году. 

Также в рейтинг самых востребованных профессий, с одной стороны, и самых дефицитных, с другой, попали профессия агронома (индекс активных резюме 1), фармацевта, повара/пекаря, а также токаря/фрезеровщика.

Менее двух кандидатов на одно рабочее место приходится и в остродефицитной профессии монтажника и медсестры/медбрата. В рейтинг в этом году также попали и стали дефицитными из-за нехватки кандидатов профессии продавца/кассира, администратора и товароведа. 

Стал известен и топ-10 самых высококонкурентных профессий, из-за обилия желающих найти работу по этим специальностям. Возглавляют рейтинг в регионе профессия тестировщика (96 резюме на вакансию), системного инженера (80), руководителя проектов (79), дизайнера (77), журналиста, фотографа, PR-менеджера, психолога, аналитика. 

Ключевая причина дефицита сотрудников — негативные демографические процессы в стране. Они долгосрочные, хорошо поддаются прогнозированию, и, к сожалению, позитивных тенденций здесь ждать не приходится. В базе проблематики — демографическая яма 90-х и нулевых. Дополнительно ситуацию с отсутствием в силу демографии людей на рынке труда усугубили события, произошедшие после 2020 года.

(фото с https://ufa.mk.ru

10 октябрь 08:30 | : Экономика

Главные новости


Билет на Новую Землю
С мыслями о вечном. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (128)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20