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РВК-Архангельск промывает канализационные коллекторы больших диаметров

Промывка канализационного коллектора по улице Выучейского на участке от Обводного канала до улицы Воскресенской завершена. Сеть диаметром 800 мм вычищена и промыта с помощью специализированной каналопромывочной техники. 

В результате гидродинамической промывки удалены находящиеся в канализационной магистрали посторонние предметы, которые затрудняли качественную работу системы водоотведения. 

«Тряпки, песок, строительный мусор – основное содержимое трубы, которую мы промывали. Из небольшого участка трубы в 15-20 метров ежедневно вывозили по 8-9 кубометров отходов. Сейчас сеть полностью вычищена, что подтверждено данными телеинспекции», - рассказал производитель работ Виталий Копьяк. 

В 2023 году специалисты цеха канализационной сети обследовали сети по улице Выучейского от Обводного канала в сторону площади Дружбы народов. Были обнаружены два колодца, которые не обозначены на схемах предприятия, и вычислено самое проблемное место в районе дома по ул.Выучейского,63, из-за которого образовывался затор.

«После промывки магистрального коллектора по улице Выучейского мы сможем восстановить полноценное водоотведение, оценить состояние самой трубы и при необходимости принять техническое решение по санации. Мы продолжим обследование по входящим в коллектор сетям. Это даст понимание, в каком они состоянии и нуждаются ли в ремонте», - отметил директор по производству РВК-Архангельск  Сергей Шваяков. 

С 20 февраля каналопромывочная техника и специалисты переместились по Обводному каналу в другой участок города. Промывка около полутора километров коллектора по улице Комсомольской в сторону Троицкого проспекта позволит нормализовать водоотведение. 

Проведение работ по промывке канализационных коллекторов выполняется за счет целевых средств, которые юридические лица перечисляют за негативное воздействие, таким образом компенсируя сбросы в канализацию загрязненных стоков. Полученные средства направляются исключительно на ремонт городской системы водоотведения и экологические мероприятия.

21 февраль 14:20 | : Экономика

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