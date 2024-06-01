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РВК-Архангельск восстановит участок канализационного коллектора в центре города

Замена участка трубопровода, построенного в 1964 году из железобетона, — вынужденная мера. По результатам телеинспекции специалисты водоканала обнаружили слом самотечного  коллектора  между домами 157 и 159 по Троицкому проспекту. Из-за этого стоки  восьми домов не могут свободно двигаться по трубе и поступают обратно в район жилой застройки. От подтопления страдает самый «низкий» дом в этом квартале – ул. Гагарина, 2.

 Для проведения земляных работ по ремонту канализационного коллектора диаметром 400 мм потребуется полное перекрытие Троицкого проспекта на участке от улицы Гагарина до улицы Выборнова. ГИБДД и департамент транспорта и связи согласовали для этого даты 6 и 7 июля.

 «Последние две недели, пока мы ждали согласования перекрытия главной городской магистрали, наши бригада откачивали стоки на этом участке. Мы используем для этого маслостанцию - перекачиваем стоки, минуя сломанный участок.  Эти меры дают возможность домам всего квартала «продержаться» до начала проведения ремонтных работ», - рассказал директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин.

Он отметил, что подготовительные работы бригады цеха канализационной сети начнут уже с вечера 5 июля: необходимо осушить трубу, подготовить колодцы, поставить заглушки перед ремонтируемым участком и после него. Стоки в этот период также будет откачивать специализированная техника.

 С ночи 6 июля и до конца 7 июля проезд автотранспорта по Троицкому проспекту от ул.Выборнова до ул.Гагарина будет невозможен. Просим водителей учитывать это обстоятельство.

 Компания РВК-Архангельск приносит горожанам извинения за временные неудобства. 

28 июнь 15:34 | : Экономика

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