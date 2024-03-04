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РВК-Архангельск проводит масштабную профилактику канализационных сетей

С начала года специалисты РВК-Архангельск промыли 31 километр сетей водоотведения различного диаметра и сняли 7 200 подпоров сетей канализации.

С конца прошлой недели к плановым работам по гидродинамической промывке системы водоотведения подключилась подрядная организация, которая  помогает архангельскому водоканалу справляться с засорами на сетях. Применяя мощную технику, специалисты уже вычистили приемные камеры основных канализационно-насосных станций, а также коллекторы по улицам Выучейского и Комсомольской. Сейчас идут работы по промывке системы в квадрате улиц Воскресенская – Суфтина – Володарского – Обводный канал. После завершения приступят к прочистке квартального коллектора в районе улиц Никитова и Воронина.

«Для проведения работ мы используем универсальные гидродинамические комплексы, оборудование которых позволяет в автономном режиме быстро и эффективно проводить работы по очистке трубопроводов диаметром до 2000 мм. Мы прочистим внутриквартальные сети  и удалим находящиеся там посторонние предметы, которые затрудняют качественную работу системы. Вода под высоким напором промоет трубы и очистит их от всевозможных отложений, пробьет заторы и унесет за собой накопившиеся бытовые отходы», — рассказал технолог «Гидросервис-2000» Виталий Копьяк.

Для каждого диаметра труб создается определенное давление, поэтому гидродинамический способ прочистки безопасен для труб.

«Мы анализируем  статистику по образованию засоров, определяем наиболее уязвимые участки, которые включаем в план неотложных мероприятий по профилактике. Места, где работают коллеги из «Гидросервиса», сложные с точки зрения функционирования сети водоотведения. Сюда регулярно приезжают бригады для устранения засоров, из колодцев вручную приходится доставать большое количество мусора. Промывка этих коллекторов позволит избежать образования подпоров и обеспечит стабильное функционирование системы водоотведения», — рассказал начальник цеха канализационной сети РВК-Архангельск Юрий Лазовский.

Все работы по гидродинамической промывке выполняются за счет средств, которые юридические лица платят за негативное воздействие на окружающую среду. Они сбрасывают в канализацию загрязненные стоки и компенсируют их очистку. РВК-Архангельск тратит средства, полученные по статье «негативное воздействие» исключительно на ремонт городской системы водоотведения и экологические мероприятия. 

До конца средства с этой статьи будут потрачены также на промывку коллектора диаметром 400 мм по проспекту Ломоносова – от улицы Шубина до Урицкого.

05 ноябрь 11:13 | : Экономика

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