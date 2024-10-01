РВК-Архангельск: в поселке Гидролизного завода построен новый водовод

Три километра современных полимерных труб проложили специалисты РВК-Архангельск в поселке Гидролизный. Они заменили ветхий водовод, прослужившей более полувека. Новые трубы не боятся коррозии и подвижек грунта, на их стенах не будет скапливаться осадок, срок их службы составляет более полувека.

В каждом доме поселка сделаны переключения на новый водовод. Заменены колодцы, в них установлена надежная запорно-регулирующая арматура.

«Наконец-то наш поселок избавился от проблем с водоснабжением, - рассказывает житель улицы Вельможного Михаил П. – Я помню, как зимой и в начале весны мы сидели без воды. Только бригада РВК-Архангельск все починит, закопает, и через некоторое время текло в новом месте. Натерпелись! И каждый год были проблемы с водой, а теперь мы можем не переживать за перебои. Это действительно важно для нас, и я благодарен всем, кто работал над проектом».

Проблемой водоснабжения поселка Гидролизного завода РВК-Архангельск начал заниматься в 2021 году. В 2022-м специалисты компании приступили к перекладке шести километров сетей из Соломбалы до водонасосной станции Маймаксы. Это позволило стабилизировать водоснабжение на границе Гидролизного, но состояние сетей посёлка было такое, что при подаче давления в систему старые трубопроводы не выдерживали.

«В марте этого года совместно с руководством РВК-Архангельск мы приняли решение незамедлительно приступить к комплексной замене сетей водоснабжения в поселке Гидролизный. И до наступления зимы задачу решили. Это один из шагов на пути к модернизации коммунальной инфраструктуры, которая необходима нашему городу. Вместе с концессионером мы формируем план на следующий год, чтобы определить приоритеты в работе по реконструкции сетей. Такой консолидированный подход дает положительные результаты», - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.

Специалисты РВК-Архангельск строили водовод методом горизонтально-направленного бурения. Технология позволяет прокладывать трубы под землей.

«Это не только экономит время и средства, но и значительно снижает воздействие на окружающую среду. Бурение ведется с помощью специального оборудования, которое прокладывает трубы под углом, избегая препятствий и сохраняя целостность существующих объектов», - рассказал директор по капитальному строительству РВК-Архангельск Александр Бараев.

Сегодня практически полностью завершены и работы по благоустройству территорий, которые в процессе строительства подверглись раскопкам. По информации инженера по благоустройству РВК-Архангельск Виктора Дорофеева, осталось выполнить асфальтирование тротуара на ул. Буденного, 5/2 и сделать благоустройство на ул. Менделеева, 2.

«Найти средства в городском бюджете, если бы водоканал оставался муниципальным, для реализации такого проекта было бы непростой задачей. Сегодня мы с уверенностью смотрим в зимний период, зная, что инфраструктура поселка Гидролизного завода обновлена и будет работать надежно», - прокомментировал председатель комиссии по городскому хозяйству Архангельской гордумы Михаил Иванов.