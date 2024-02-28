В поселке Гидролизного завода продолжается перекладка сетей водоснабжения

По всему периметру поселка специалисты РВК-Архангельск вычистили и подготовили для переключения все колодцы и запорно-регулирующую арматуру. Подрядная организация прокладывает трубы по улице Вельможного, проложен 300-метровый участок, ведется его переключение. Бригада цеха строительства сетей водоканала сегодня завезли свою технику и буровую установку на улицу Гидролизную, а также трубы, материалы и готовят площадку.

«Завтра, 11 апреля, бригада приступит к сварке плетей. Это делается с помощью стыкового сварочного аппарата – оборудования, которое используется для соединения полиэтиленовых труб при прокладке или ремонте трубопровода. Процесс сварки представляет собой нагрев поверхности полиэтиленовой трубы, стыковку с фитингом или другой трубой. Этот способ сварки максимально надежен, а места сварки становятся еще более прочными, чем сама труба», - рассказал начальник цеха строительства сетей РВК-Архангельск Максим Алешинцев.

Накануне подрядчики повредили водопроводную трубу в районе дома 4 по улице Вельможного. Сейчас водоснабжение поселка ограничено, ведутся ремонтные работы, на помощь строителям направлена бригада цеха водопроводной сети РВК-Архангельск. Сегодня поселок Гидролизного завода будет обеспечен водой из автоцистерн предприятия – подвоз организован дважды в день, для удобства жителей машина будет курсировать по всем улицам с 12 и с 17 часов. Специалисты компании прорабатывают вопрос о возможности отключения воды по улицам, где ведутся работы для того, чтобы основная часть домов оставались с водой.

«Чтобы обеспечить жителей поселка Гидролизного завода стабильным и качественным водоснабжением, нам предстоит заменить около трех километров ветхих труб на современные пластиковые. Состояние сетей в этом районе города критическое - при подаче давления в систему старые чугунные трубопроводы не выдерживают и образовываются прорывы. Поэтому сейчас, когда мы ведем перекладку труб, повреждения старого водовода неизбежны. Невозможно построить что-то новое, не сломав старое. Мы просим жителей поселка отнестись с пониманием к проводимым работам и возможным отключениям водоснабжения. Со своей стороны мы постараемся сделать так, чтобы вы могли максимально комфортно, насколько это позволяет ситуация, пережить все этапы работ. Подвоз воды будет организован каждый день, как в поселок, так и в учреждения соцсферы и на котельную», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.