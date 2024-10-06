В Архангельской области авто с пробегом разлетаются как пирожки

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на дилерские автомобили с пробегом в Архангельской области в третьем квартале 2024 года. Оказалось, что спрос на такие транспортные средства вырос на 26,6% по сравнению со вторым кварталом этого года.

По данным Авито Авто, предложение на авто с пробегом от дилеров в Архангельской области выросло на 17,6% год к году, а в сравнении со вторым кварталом этого года – на 10,6%. На первом месте по количеству объявлений оказалась марка ВАЗ (LADA) (13,4%), на втором – Renault (9%), на третьем – Hyundai (8,5%). Максимальную динамику в сравнении с предыдущим кварталом продемонстрировал бренд Kia: рост на 16,8%.

Самой востребованной среди марок в категории дилерских автомобилей с пробегом в Архангельской области стала ВАЗ (LADA): на ее долю пришлось 11,4% от спроса. Также в топ-5 вошли Toyota (10,1%), Hyundai (7,6%), Renault (7,5%) и Kia (6,8%). На первом месте по динамике за квартал оказалась Kia, спрос на которую вырос на 48,4%.

Лидером по доле в спросе среди моделей в Архангельской области стала ВАЗ (LADA) Granta с показателем 2,7%. Остальные четыре места в топ-5 с одинаковым показателем – 2,4% – заняли следующие модели: Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Kia Rio и Renault Duster. Лидером по динамике год к году стала Toyota Camry: спрос на нее вырос в 2,7 раза, а за квартал – Chevrolet Niva (рост в 2,9 раза).

Топ-5 авто с пробегом от дилеров по доле в спросе, Россия, Архангельская обл., III квартал 2024 года, Авито Авто

Марка Модель Доля в спросе Средняя цена[1] (руб.) ВАЗ (LADA) Granta 2,7% 732 000 Hyundai Solaris 2,4% 990 000 Toyota RAV4 2,4% 2 265 000 Kia Rio 2,4% 799 000 Renault Duster 2,4% 1 149 000