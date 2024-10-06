В Архангельской области авто с пробегом разлетаются как пирожки

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на дилерские автомобили с пробегом в Архангельской области в третьем квартале 2024 года. Оказалось, что спрос на такие транспортные средства вырос на 26,6% по сравнению со вторым кварталом этого года.
По данным Авито Авто, предложение на авто с пробегом от дилеров в Архангельской области выросло на 17,6% год к году, а в сравнении со вторым кварталом этого года – на 10,6%. На первом месте по количеству объявлений оказалась марка ВАЗ (LADA) (13,4%), на втором – Renault (9%), на третьем – Hyundai (8,5%). Максимальную динамику в сравнении с предыдущим кварталом продемонстрировал бренд Kia: рост на 16,8%.
Самой востребованной среди марок в категории дилерских автомобилей с пробегом в Архангельской области стала ВАЗ (LADA): на ее долю пришлось 11,4% от спроса. Также в топ-5 вошли Toyota (10,1%), Hyundai (7,6%), Renault (7,5%) и Kia (6,8%). На первом месте по динамике за квартал оказалась Kia, спрос на которую вырос на 48,4%.
Лидером по доле в спросе среди моделей в Архангельской области стала ВАЗ (LADA) Granta с показателем 2,7%. Остальные четыре места в топ-5 с одинаковым показателем – 2,4% – заняли следующие модели: Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Kia Rio и Renault Duster. Лидером по динамике год к году стала Toyota Camry: спрос на нее вырос в 2,7 раза, а за квартал – Chevrolet Niva (рост в 2,9 раза).
Топ-5 авто с пробегом от дилеров по доле в спросе, Россия, Архангельская обл., III квартал 2024 года, Авито Авто
Марка
Модель
Доля в спросе
Средняя цена[1] (руб.)
ВАЗ (LADA)
Granta
2,7%
732 000
Hyundai
Solaris
2,4%
990 000
Toyota
RAV4
2,4%
2 265 000
Kia
Rio
2,4%
799 000
Renault
Duster
2,4%
1 149 000
[1] Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.