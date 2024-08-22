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Цены на новые автомобили в Архангельской области неожиданно пошли вниз

Сервис Авто.ру Оценка изучил объявления о продаже автомобилей в Архангельской области и определил, как изменилась их средняя стоимость в сентябре 2024 года.

Новые автомобили
 По сравнению с августом средняя стоимость нового автомобиля уменьшилась на 2,9% и составила 2,96 млн рублей миллиона рублей. Лидерство по снижению средней цены досталось Jaecoo J8 – 4,71 миллиона рублей (-3,1%). Также в тройку наиболее подешевевших попали Jetour Dashing (-0,2%; 2,88 млн рублей) и OMODA S5 (-0,1%; 2,36 млн рублей).

Наибольший рост средней стоимости показали Haval F7x (3,38 миллионов рублей) и OMODA C5 (2,9 миллиона рублей). Также дороже стали Jaecoo J7 (0,7%; 3,6 миллионов рублей) и Haval Jolion (0,6%; 2,5 миллиона рублей). Подорожанием на 0,5% отличился Haval Dargo ценой в 3,45 миллиона рублей.

Автомобили с пробегом
 Средняя стоимость подержанных машин в регионе по итогам сентября осталась почти без изменений относительно августовского уровня, увеличившись на 0,5% и составив 1,2 миллиона рублей. При этом больше всего в цене потерял Lada Priora (-5,8%), за который в среднем просили 298,9 тысяч рублей. Также дешевле стали Skoda Octavia (-5,8%; 779,8 тысяч миллиона рублей) и Lada Granta (-4,4%; 458,9 тысяч рублей). Ford Focus опустился в цене до 768,8 тысяч рублей (-3,1%). 1,9% в цене потерял подержанный Renault Sandero (1 миллион рублей).

 

04 октябрь 11:42 | : Экономика

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